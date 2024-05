Wangels (dpa/lno). Erneut sind Erdbeerverkaufsbuden in das Visier von Kriminellen geraten. In Wangels im Kreis Ostholstein entkommt ein Unbekannter mit einigen hundert Euro.

Erneut ist ein Erdbeerverkäufer in Schleswig-Holstein Opfer einer Straftat geworden. Mit einem vorgehaltenen Messer habe ein Unbekannter am Montagnachmittag in Wangels (Kreis Ostholstein) den 21-Jährigen in seiner Erdbeerverkaufsbude zur Herausgabe der Tageseinnahmen gezwungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Verkäufer sei unverletzt geblieben und habe umgehend die Polizei verständigt.

Der Täter hatte sich nach Polizeiangaben von hinten der Verkaufsbude genähert und an die Tür geklopft. Weil der Verkäufer eine Warenlieferung erwartete, öffnete er dem Räuber ahnungslos. Dieser entkam mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Die umgehend eingeleitete Fahndung brachte zunächst keinen Erfolg.

In der vergangenen Woche hatten unbekannte Täter bereits in Malente (Kreis Ostholstein) und Lübeck bei Diebstählen von Erdbeeren einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet.

