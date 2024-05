Hamburg. 2018 zog es Hamburgs damaligen Bürgermeister Olaf Scholz nach Berlin. Inzwischen ist er längst Bundeskanzler - doch ihn treibt nach wie vor die Sehnsucht nach der alten Heimat um.

Seinen Wohnsitz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seit Jahren in Potsdam. Dennoch zieht es ihn immer wieder in seine alte Heimat Hamburg, wo er von 2011 bis 2018 als Erster Bürgermeister im Rathaus saß. „Ich vermisse die Elbe, den Hafen und das Rudern auf der Alster. Manchmal vermisse ich sogar das Schietwetter“, verriet der 65-Jährige der aktuellen Ausgabe der „ZEIT:Hamburg“. „Die Sehnsucht lasse ich aber nicht zu groß werden, denn ich habe ja noch eine Wohnung und viele Freunde in Hamburg.“

