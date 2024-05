Kiel (dpa/lno). Zehn Jahre trägt Linkshänder Weinhold das Trikot des Handball-Rekordmeisters aus Kiel. Am Ende der Saison ist nun Schluss. Den Europameister von 2016 zieht es zurück in den Süden.

Rückraumspieler Steffen Weinhold wird den Handball-Rekordmeister THW Kiel verlassen. Das teilte der Tabellenvierte der Bundesliga am Dienstag mit. Zunächst hatten die „Kieler Nachrichten“ vom Abschied des Linkshänders berichtet. „Es geht für mich beim THW Kiel nicht weiter. Und meine Familie und ich werden auch nicht in Kiel bleiben. Uns zieht es wieder in den Süden“, sagte der gebürtige Fürther der Zeitung.

Nach Stationen beim HC Erlangen, der HSG Nordhorn, dem TV Großwallstadt und der SG Flensburg-Handewitt war der 37-Jährige 2014 zum THW Kiel gekommen. Mit den „Zebras“ gewann er unter anderem viermal die deutsche Meisterschaft und einmal die Champions-League. Im Nationaltrikot siegte Weinhold 2016 bei der Europameisterschaft und holte die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.

„Es ist eine große Ehre, zehn Jahre für diesen Verein gespielt haben zu dürfen“, wurde Weinhold in einer Clubmitteilung zitiert. Sein letztes Heimspiel in der Wunderino Arena bestreitet er am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) gegen den SC DHfK Leipzig. Eine offizielle Verabschiedung soll nach Clubangaben zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

