Hamburg. Was ist meine Heimat, was hat mich geprägt, und was nehme ich mit, wenn ich einen Ort verlassen muss? - Darum geht es in einem Kinderbuch-Manuskript, das jetzt ausgezeichnet wurde.

Die Autorin Sabrina Schmohl erhält für ihr Kinderbuch-Manuskript „Bodhi, Joe und ein Dorf voller Geister“ den Kirsten-Boie-Preis 2024. Das teilte die Hamburger Literaturstiftung am Dienstag in Hamburg mit. Neben der Preissumme von 5000 Euro erhält die Autorin für ihr Manuskript einen Verlagsvertrag bei Oetinger. „Heiter und dennoch tiefsinnig geht es um große Lebensfragen: Was ist meine Heimat, was hat mich geprägt, und was nehme ich mit, wenn ich einen Ort verlassen muss?“, heißt es in der Begründung der Jury. In dem Manuskript geht es um ein Braunkohlegebiet und die damit verbundene Umsiedlung eines Dorfes.

Schmohl, geboren 1986 in Mönchengladbach, ist als Redakteurin und Co-Autorin in einem Sprachenverlag tätig. Das Förderstipendium des Kirsten-Boie-Preises 2024 erhält Wiebke Strank für ihr Romanmanuskript „Der alte Mann, das Meer und ich“. Die Preise werden am 20. Juni im Literaturhaus Hamburg übergeben.

© dpa-infocom, dpa:240528-99-189343/4 (dpa)