Für sozialen Zusammenhalt und ein buntes Miteinander: Am 9. Juni entscheidet sich die Zukunft von Hamburg-Nord. Informieren Sie sich hier über die visionären Pläne der SPD: Von stärkerem Nachbarschaftssinn bis zu bezahlbarem Wohnraum – entdecken Sie, wie Ihre Stimme den Bezirk lebenswerter machen kann und seien Sie Teil des Wandels.

Die Bezirkswahlen in Hamburg-Nord rücken näher: Am 9. Juni 2024 wird das politische Engagement der Bürgerinnen und Bürger erneut eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung ihres unmittelbaren Lebensumfeldes spielen. In einer Zeit des Wandels und der Herausforderungen stehen Themen wie städtische Infrastruktur, lokale Wirtschaftsförderung und sozialer Zusammenhalt im Fokus der öffentlichen Diskussion.

In diesem Zusammenhang macht die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ihre Ziele und Vorhaben für den Bezirk öffentlich bekannt, die hier zu Informationszwecken ungekürzt wiedergegeben werden. Leserinnen und Leser haben dadurch die Möglichkeit, sich aus erster Hand über die Vorschläge und Standpunkte der Partei zu informieren, die die politische Zukunft des Bezirks mitgestalten möchte und in einen direkten Austausch zu gehen.

Die Kanditat:innen 1 / 4

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am 9. Juni 2024 finden Bezirkswahlen statt. Sie haben die Wahl und die Möglichkeit über die Zukunft von Hamburg-Nord abzustimmen.

Hamburg-Nord ist ein lebenswerter Bezirk. Der Stadtpark in Winterhude, die Kulturmeile in Barmbek, Hoch- und Fachhochschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien, Kitas und Seniorenwohnungen oder die Natur Langenhorns sind Wahrzeichen für Hamburg-Nord. Wir möchten, dass in unserem Bezirk jeder einen Platz für sich, seine Familie und Freunde finden kann.

Für Sie setzen wir uns für die folgenden Themen ein:

starke Nachbarschaften und Projekte wie das Bürger:innenbudget

und Projekte wie das Bürger:innenbudget mehr bezahlbare Wohnungen in Hamburg-Nord

in Hamburg-Nord mehr Bänke in allen Stadtteilen

in allen Stadtteilen eine bessere Beleuchtung der Gehwege in allen Stadtteilen

in allen Stadtteilen mehr öffentliche Toiletten für alle

für alle eine gute und wohnortnahe medizinische Versorgung für alle Altersgruppen

für alle Altersgruppen die Verbesserung der bezirklichen Wohn-Pflege-Aufsicht

Schutz in heißen Sommern durch Wasserspender und kühle Räume

durch Wasserspender und kühle Räume eine Kulturkarte für alle Menschen in Hamburg-Nord

für alle Menschen in Hamburg-Nord ein Bezirksamtscafé am neuen Standort des Bezirksamts

am neuen Standort des Bezirksamts einen fairen Mobilitätsmix aus Fahrrad, Fußverkehr, ÖPNV und Auto

aus Fahrrad, Fußverkehr, ÖPNV und Auto die Stärkung und Würdigung des Ehrenamts in allen Stadtteilen

in allen Stadtteilen die Stärkung des lokalen Einzelhandels in allen Stadtteilen

Wir stehen für eine vielfältige und offene Gesellschaft und sind an Ihrer Seite. Die SPD steht ebenso klar für die Demokratie und Freiheit. In herausfordernden Zeiten mehr als je zuvor.

Wir stellen uns entschlossen gegen jede Form der Menschenfeindlichkeit, des Extremismus und Rassismus. Mit uns haben Hass und Hetze keinen Platz in Hamburg-Nord!

Wir sorgen dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig und umfangreich über politische Entscheidungen informiert werden und verbessern die Möglichkeit der Teilhabe an Entscheidungsprozessen. Das gilt für die Gestaltung der Verkehrspolitik, aber auch für alle anderen Bereiche, in denen es darum geht, vor Ort gute Entscheidungen für ein funktionierendes Gemeinwesen zu treffen.

Für Hamburg-Nord 1 / 3

Wir gestalten eine Politik, die auf einen starken und handlungsfähigen Bezirk für alle Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet ist. Teilhabe ist für uns kein Privileg, sondern eine Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander. Wir greifen die Ideen und Wünsche der bezirkspolitisch interessierten Bürgerinnen und Bürger auf und berücksichtigen sie bei der Umsetzung von Projekten.

Wir wollen das gesellschaftliche Miteinander stärken und setzen dabei auf eine starke Zivilgesellschaft und die Förderung der gegenseitigen Achtsamkeit im Alltag, beispielsweise durch starke Nachbarschaften, in denen sich gegenseitig geholfen wird. Bei allen unseren Vorhaben ist die Familien- und Kinderfreundlichkeit ein wichtiger Entscheidungsmaßstab.

Wir sind die Partei des Mieterschutzes: Spekulation mit Leerstand und Zweckentfremdung sagen wir den Kampf an. Wer auf Kosten der Mieterinnen und Mieter den Bestand vernachlässigt, dem zeigen wir die rote Karte!

Deswegen am 9. Juni 2024 SPD wählen!

Mehr Informationen finden Sie online unter www.nord.spd-hamburg.de/bezirkswahl