Ein Mann ist nach einem Verkehrsunfall in Koldenbüttel (Kreis Nordfriesland) im Krankenhaus gestorben. Er sei am Montagabend auf der engen Kreisstraße einem entgegenkommenden Pkw mit Pferdeanhänger ausgewichen und ins Schleudern geraten, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen. Der Mann stieß demnach auf dem Grünstreifen mit einem Baum zusammen und wurde lebensgefährlich verletzt. Seine Beifahrerin sei bei dem Unfall leicht verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:240528-99-185795/2 (dpa)