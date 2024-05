Hamburg (dpa/lno). Jens Vortmann, Thies Bergemann, Max Niemann, Martin Risom und Dino Corak verlassen den Club. Die offizielle Verabschiedung gibt es am Mittwoch beim letzten Saison-Heimspiel gegen Eisenach.

Bundesligist HSV Hamburg verlängert die Verträge von insgesamt fünf Spielern nicht. Wie der Club am Montag mitteilte, werden Jens Vortmann, Thies Bergemann, Max Niemann, Martin Risom und Dino Corak den Club am Ende der Saison verlassen. Torhüter Vortmann und Rechtsaußen Bergemann gehören zur Mannschaft, die 2021 den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte. Bis auf Niemann, der zum TSV Ellerbek in die 4. Liga wechselt, ist über neue Vereine nichts bekannt.

Ob der Club in der Saison 2024/25 weiter immer in der Bundesliga spielt, steht noch nicht fest. Bislang fehlt den Hanseaten die Lizenz, die von der Handball-Bundesliga (HBL) in zwei Instanzen verweigert wurde. Am Donnerstagvormittag wird ein unabhängiges Schiedsgericht über die Zukunft des Tabellen-Neunten entschieden. Bleibt es bei der Lizenzverweigerung, droht der Absturz in die 3. Liga.

Am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) steht für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen das letzte Heimspiel der laufenden Spielzeit auf dem Programm. Zu Gast in der Sporthalle Hamburg ist dann der ThSV Eisenach. Dann sollen auch die fünf Abgänge offiziell verabschiedet werden.

© dpa-infocom, dpa:240527-99-183539/2 (dpa)