Kiel (dpa/lno). Die Gewerkschaft Verdi Nord hat für den Bereich des Wach-und Sicherheitsgewerbes unbefristete Streiks in Schleswig-Holstein angekündigt. In der Urabstimmung hätten 91,27 Prozent der Mitglieder für unbefristete Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Ab Juni sei damit zu rechnen, dass die Beschäftigten und Auszubildenden aller im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) organisierten Unternehmen im Landesverband Schleswig-Holstein zum Streik aufgerufen werden.

„Nach der mangelnden Wertschätzung mit Dumpingangeboten des BDSW wertet die Tarifkommission die Situation als pure Provokation der Arbeitgeberseite, die nur mit Streiks beantwortet werden kann“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Dieter Altmann in Kiel. „Die Beschäftigten der Sicherheitsbranche leiden durch ohnehin geringe Vergütungen besonders unter den immens hohen Kostenbelastungen, während die Umsätze in der Branche boomen, das passt nicht zusammen.“

Nach drei Verhandlungsrunden sei bei den Tarifverhandlungen keinerlei Wertschätzung für die Arbeit im Wach- und Sicherheitsgewerbe zu erkennen. Auch Warnstreiks hätten zu keinem verbesserten Angebot der Arbeitgeber geführt. „Im Gegenteil. Im Volumen hat sich das Angebot halbiert. Für das Kalenderjahr 2024 beträgt das Arbeitgeber-Angebot nunmehr lediglich 3,46 Prozent und für 2025 3,36 Prozent, da in diesem sechs bzw. vier Nullmonate enthalten sind“, sagte Altmann. Betroffen von den Streiks seien alle Bereiche, vom Objektschutz- bis zum Veranstaltungsdienst.

