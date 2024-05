Hornbek/Gudow. Bei einem Brand von drei Lkw auf der A24 östlich von Hamburg sind schlimmere Schäden entstanden als zunächst gedacht. Erst am Donnerstag soll die Autobahn in Richtung Berlin wieder repariert sein.

Nach dem Brand dreier Lastwagen auf der A24 östlich von Hamburg sind die Fahrbahnschäden schwerer als gedacht. Die Autobahn GmbH Nord kündigte am Montag eine Fortsetzung der Reparatur zwischen Hornbek und Gudow bis Donnerstagmorgen an. Die gesperrte Richtungsfahrbahn Berlin sollte am Montagabend um 19.00 Uhr wieder einspurig befahrbar sein. Am Dienstag werde die Fahrbahn von 7.00 bis 19.00 Uhr erneut voll gesperrt, um Betonplatten auszutauschen. Danach soll die Strecke wieder einspurig befahrbar sein, während der neue Beton aushärtet. Die vollständige Freigabe des Autobahnabschnitts in Richtung Berlin soll erst am Donnerstagmorgen 7.00 Uhr erfolgen.

Bei dem Unfall wenige Kilometer vor der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern waren am Freitagnachmittag drei Lastwagen in Flammen aufgegangen. Ein 38 Jahre alter Fahrer aus Tschechien wurde leicht verletzt. Nach Polizeiangaben war es zu einem Auffahrunfall gekommen, nachdem ein mit Fleisch beladener Sattelzug eine Reifenpanne hatte. Ein Kollege mit einem zweiten Sattelzug hatte hinter ihm gehalten, um zu helfen. Ein dritter Lastwagen mit Anhänger sei aus unbekannter Ursache aufgefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Sattelzüge und der Anhänger des dritten, mit Spielzeug beladenen Lastwagens gerieten in Vollbrand. Es seien zwölf Feuerwehren im Einsatz gewesen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 800.000 Euro.

Die A24 war fünf Stunden lang in beide Richtungen voll gesperrt. Dann wurde die Richtungsfahrbahn Hamburg wieder freigegeben. In Richtung Berlin war die Autobahn erst am frühen Sonntagmorgen wieder einspurig befahrbar gewesen.

© dpa-infocom, dpa:240527-99-182619/3 (dpa)