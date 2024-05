Krummwisch (dpa/lno). Bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus finden Einsatzkräfte einen Leichnam. Es handelte sich um den Bewohner des Hauses in Krummwisch.

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Krummwisch (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben Einsatzkräfte einen Menschen tot gefunden. Es handele sich um den 68 Jahre alten Bewohner des Einfamilienhauses, teilte die Polizei am Montag mit. Nachbarn hatten die Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr alarmiert. Der Mann war zu dem Zeitpunkt den Angaben zufolge allein zu Hause.

Das Gebäude brannte bei dem Feuer im Ortsteil Groß Nordsee nach Polizeiangaben komplett ab. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Haus bereits komplett in Flammen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Der Sachschaden wurde auf 250.000 Euro geschätzt.

