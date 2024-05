Themen: Bauen als soziale Frage +++ Gäste in Sylter Szenelokal grölen Naziparolen +++ Hamburgs Busse werden unpünktlicher

Gründe für den Erfolg

27. Mai: Leitartikel: „Bauen als soziale Frage. Hamburg benötigt mehr Wohnungen. Weniger Bürokratie ist ein Weg“

Ja, die Schaffung der Wohnungen nach der Wahl 2011 war eine Erfolgsgeschichte; das von Bürgermeister Scholz initiierte „Bündnis für das Wohnen“ ein Beweis, was eine gemeinsame Anstrengung der Stadt erreichen kann. Aber zur Wahrheit gehört auch: Der Erfolg basierte auf zwei Voraussetzungen – es gab ausreichend Grundstücke für die Bebauung, und es gab billige Zinsen. Die für den Wohnungsbau notwendigen Grundstücke – und das wird heute gern übersehen – wurden in der Zeit des CDU-Senats geschaffen: Es waren „Konversionsflächen“, primär die Umnutzung der Flächen von Bundeswehr, Bundesbahn und des früheren Landesbetriebes Krankenhäuser, die der Wohnbebauung zugeführt wurden. Genau das ist heute wieder die Herausforderung: Schaffung von Flächen. Das setzt politischen Mut voraus, die Widerstände wie in Oberbillwerder zeigen das. Ich bin gespannt, welche Partei in Hamburg den politischen Mut besitzt, hierfür Vorschläge zu erarbeiten.

Dr. Wolfgang Peiner, Finanzsenator 2001–2006

Mit zweierlei Maß gemessen

25./26. Mai: „Gäste in Sylter Szenelokal grölen Naziparolen – Staatsschutz ermittelt. Entsetzen über Video aus Kampener ,Pony‘. Bundeskanzler Scholz: „Ekelig und nicht akzeptabel“

Jugendliche auf Sylt, auf Schützenfesten oder auf Privatfeiern, die sich ordentlich „die Kante gegeben“ haben, grölen Naziparolen. Das ist sehr dumm und sehr unappetitlich. In meiner Jugend, die 45 Jahre her ist, passierte genau dasselbe, allerdings mit dem Unterschied, dass es kein Internet gab, die Jugendlichen am nächsten Tag einen dicken Kopf hatten und nicht vom Staatsschutz gejagt wurden. Keiner von denen war ein Nazi oder überhaupt nur rechts gewesen, nur besoffen und blöd. Ich hätte mir vom Staatsschutz genauso viel Eifer gewünscht, als in den letzten Wochen Tausende Islamisten durch die Hamburger Straßen zogen und für die Errichtung eines Kalifats und damit zur Abschaffung der Demokratie demonstrierten.

Andreas Stiegert

Es hat sich nichts geändert

„Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“, skandierte eine johlende Menge am 22. August 1992 in Rostock-Lichtenhagen. „Ausländer raus, Deutschland den Deutschen“, singen mehr als 30 Jahre später am Pfingstwochenende 2024 junge, wohlhabende Menschen auf Sylt. Die zitierte Appell- und Betroffenheitsrhetorik unserer Innenministerin ähnelt früheren Empörungen. Ersichtlich hat sich nichts geändert. Politiker, Medien und Publizisten können in dem Skandalvideo den Scherbenhaufen eines jahrzehntelangen Versagens betrachten.

Dr. Thomas Dreyer

Freistoß oder rote Karte

25./26. Mai: „,Gewalt, Drogen – völlig normal‘. Eine Mutter aus Hamburg schildert, was ihre Tochter beim Kinder- und Jugendnotdienst in der Feuerbergstraße erlebte“

Ich bin entsetzt zu lesen, dass in der Kindereinrichtung in der Feuerbergstraße Sozialpädagogen kaum noch gegen die Kinder und Jugendlichen vorgehen können. Ich bin seit 25 Jahren Fußballschiedsrichter und leite gelegentlich auch mal Spiele der C-Junioren, die im Alter zwischen 13 und 14 Jahre alt sind. Beim Fußball gibt es klare und verständliche Regeln. Bei leichten Regelverstößen einen Freistoß, bei gröberen Regelverstößen eine gelbe bzw. rote Karte. Das wissen alle Teilnehmer, und nur so funktioniert es, dass 22 Jugendliche auf dem Platz miteinander umgehen können. Jugendliche wissen genau, wie weit sie die Regeln austesten können und lachen sich ins Fäustchen, wenn ihr Handeln von den Erwachsenen keine Konsequenzen hat. Mir tun hier nur die Kinder in der Feuerbergstraße leid.

Volker Schlesiger

Nachbesserung nötig

25./26. Mai: Leserbrief: „Es gibt einfache Lösungen“ und 21. Mai: „Hamburgs Busse werden unpünktlicher. Zahl der Verspätungen und Ausfälle gestiegen. Senat nennt wesentliche Gründe – und verweist auf Streiks“

Ich bin seit 1991 Busfahrerin bei der Hochbahn, ich kann den Leserbriefschreiber nur bestätigen. Die Maßnahmen zur Busbeschleunigung werden nicht nur an der beschriebenen Stelle in der Kollaustraße vom Individualverkehr (IV) sabotiert. Auch an der BAB-Auffahrt Stellingen und im Mittelweg vorm Dammtorbahnhof werden die sogenannten Busschleusen regelmäßig vom IV blockiert, weil die Autofahrer die durchgezogene Linie missachten und auf der Busspur vorm Rotlicht warten – der Bus, der auf Sondersignal fahren dürfte, steht dahinter. Kleine Nachbesserungen werden nicht gemacht. Auch bei der Ampelbeeinflussung ist nicht alles optimal, an diversen Stellen fehlt das „Feintuning“. Um nur ein Beispiel zu nennen: An der Kreuzung Stresemannstraße/Kieler Straße, Holstenstraße werden nur die Linien 3 und X3 berücksichtigt – die 183 und 115 bekommen zwar das Signal, dass die Ampel sie erkannt hat, berücksichtigt sie aber nicht. Auch der stark gestiegene Anteil der Radfahrer bringt Verspätung, es ist für die Fahrplanerstellung nicht kalkulierbar, wann und wo wie viele Radfahrer mit welcher Geschwindigkeit unterwegs sind. Um Radfahrer sicher und gesetzeskonform (1,5 m Abstand) zu überholen, muss ein Bus weit in die Gegenfahrbahn ausholen – das ist oftmals nicht möglich, und der Bus muss langsam hinterhertuckern – denn unsportliche Radfahrer sind mitunter nur 15 km/h schnell.

Sabine Legge

Arbeitszeit verlängern

24. Mai: „Dohnanyi am Freitag: Das Dilemma der Rente. Hamburgs Altbürgermeister im Gespräch. Heute über Finanzierungslücken“

Hätte mir gewünscht, dass Herr von Dohnanyi vorgeschlagen hätte, dass gewisse Beamte und vor allem Politiker länger arbeiten müssen, zumal sie keinerlei körperlicher Anstrengung ausgesetzt sind, keine Schichtarbeit haben und auch nicht extremer Hitze, Kälte oder Giftstoffen ausgesetzt sind. Werde nie vergessen, wie sich Richter Schill mit einer stattlichen Pension genüsslich nach Brasilien abgesetzt hat. Zudem sollte noch viel rationeller gearbeitet werden und überflüssige Projekte ad acta gelegt werden. Die Rechnungshöfe legen zumindest staatliche Fehlentwicklungen offen. Dadurch würden unnütze Arbeit und Geld eingespart.

Volker Posselt

Mal links, mal rechts parken

24. Mai: „Test in Hamburg verschärft Parksituation. Für Anwohner in Horn und Billstedt wird das Parken schwieriger“

Abgesehen von den Parkproblemen in Hamburg Horn, bedingt durch den Bau der U 4, sind die verdreckten Straßen nicht mehr mitanzusehen. Die Kehrmaschinen der Stadtreinigung kommen z. B. in der Speckenreye nicht bis an den Straßenrand gegenüber der Grundschule, Kita „Sandkamp“, St. Olaf Kirche, da dieser Straßenrand zugeparkt ist. Warum ändert man die Parkregeln nicht so, dass im zweiwöchigen Wechsel mal auf der linken Straßenseite und in der anderen Woche auf der rechten Straßenseite geparkt werden darf? Somit könnten dann die Kehrmaschinen im Wechsel beide Fahrbahnränder säubern.

Bernd Schippmann

Grundgedanken verwässert

23. Mai: „75 Jahre Grundgesetz. Deutschland feiert seine Verfassung“

Zu Recht wird die Urfassung des Grundgesetzes allseitig gelobt. Aber leider wird nirgends, in keinem Beitrag, darauf eingegangen, wie die ursprünglichen Gedanken durch Änderungen des Grundgesetzes selbst oder durch die einschränkende Gesetzgebung, die vom Bundestag in den 75 Jahren beschlossen wurden, verwässert wurden. Wenn uns dieses alles bewusst wäre, würde die Feier sicher wesentlich kleiner ausfallen. Aber vielleicht gibt ja die Feier den Anstoß, alle Änderungen und Einschränkungen kritisch zu hinterfragen und zurückzubauen. Denn wenn wir so weitermachen, ist zur Hundertjahrfeier nichts mehr von den „Urgedanken“ übrig.

Johann-Matthias Andreae

