Hamburg. Eine Gruppe sogenannter Reichsbürger soll einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Ein mutmaßlicher Unterstützer des Vorhabens kommt nun in Hamburg vor Gericht.

Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg beginnt am Montag (11.30 Uhr) ein Prozess gegen einen mutmaßlichen „Reichsbürger“. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 66-Jährigen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vor. Der Angeklagte aus dem Raum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) soll sich der sogenannten „Kaiserreichsgruppe“ angeschlossen haben, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Diese Gruppierung habe das Ziel verfolgt, in Deutschland ein autoritär geprägtes Regierungssystem nach dem Vorbild der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 zu errichten.

Der Angeklagte soll sich bereiterklärt haben, mit anderen per Schiff in russische Hoheitsgewässer einzudringen. Nach Aufbringung ihres Schiffes durch die russische Marine hätten die Seefahrer als Delegation Kontakt zum russischen Präsidenten aufnehmen wollen. Die Gruppe habe sich von Wladimir Putin Unterstützung erhofft. Das Gericht hat 16 Termine bis zum 19. Juli angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:240526-99-171199/2 (dpa)