Hamburg. Dass Marcel Hartel den FC St. Pauli nach dem Bundesliga-Aufstieg verlässt, steht fest. Nun wird auch immer klarer, wohin es den 17-Tore-Mann zieht.

Der türkische Spitzenclub Trabzonspor gilt als Favorit auf die Verpflichtung des Aufstiegshelden Marcel Hartel vom FC St. Pauli. Nach Informationen des „Hamburger Abendblatts“ ist der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler an diesem Wochenende bereits zu Verhandlungen in die Türkei geflogen und hat sich dort auch das Trainingsgelände des Tabellendritten und Europa-League-Anwärters angesehen.

Hartel steuerte in der abgelaufenen Saison 17 Tore und 13 Torvorlagen zum Bundesliga-Aufstieg des FC St. Pauli bei. In der vergangenen Woche erklärte er, seinen auslaufenden Vertrag mit den Hamburgern nicht verlängern zu wollen. „Es fällt mir nicht leicht, diesen Schritt zu gehen. Doch manchmal ergeben sich besondere Möglichkeiten im Leben“, sagte Hartel. Mit Trabzonspor war zuletzt auch der slowakische Nationalspieler Laszlo Benes von St. Paulis Stadtrivale Hamburger SV in Verbindung gebracht worden.

