Hamburg (dpa/lno). Ein Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Hamburg verläuft zunächst heftig. Doch dann stellt sich heraus, dass die Beteiligten wohl glimpflich davongekommen sind.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Hamburg-Lokstedt sind am Freitag drei Menschen leicht verletzt worden. Eines der Fahrzeuge habe sich bei der Kollision an einer Kreuzung überschlagen, hieß es vom Polizeilagedienst. Weil die Rettungskräfte zunächst von Schwerverletzten ausgegangen waren, sei auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen. Die Unfallursache war noch unklar. Zunächst hatten das „Hamburger Abendblatt“ und die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.

© dpa-infocom, dpa:240524-99-154456/2 (dpa)