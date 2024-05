Kiel (dpa/lno). Unfall im Nord-Ostsee-Kanal: Ein Frachter fährt in Kiel gegen eine Böschung. Wie konnte das passieren?

Im Nord-Ostsee-Kanal in Kiel ist am Freitag ein Frachter in eine Böschung gefahren. Ob am Schiff oder am Kanal Schäden entstanden, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Nach dem Freischleppen der „Danica Rainbow“ werde die Wasserschutzpolizei die Ermittlungen aufnehmen. Der Unfall geschah außerhalb des Schleusenbereichs am Südufer des Kanals.

