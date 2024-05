Hamburg (dpa/lno). Ein 23-Jähriger soll zwei Frauen belästigt und eine zudem geschlagen haben. Andere Reisende riefen die Bundespolizei.

Nach der sexuellen Belästigung zweier Frauen in einer fahrenden S-Bahn ist ein 23-Jähriger in Hamburg festgenommen worden. Die Taten passierten am Donnerstag auf der Strecke Neugraben-Neuwiedenthal, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Der Mann habe zunächst ein 30-Jährige zwischen den Oberschenkeln in der Nähe des Intimbereichs gestreichelt, hieß es. Die Frau habe den Platz gewechselt, woraufhin der Mann den Angaben zufolge eine 54-Jährige zu belästigen begann. Als diese ebenfalls ihren Platz habe wechseln wollen, habe er mit der Faust gegen ihren Kiefer geschlagen. Andere Reisende im Zug riefen die Bundespolizei.

Die S-Bahn sei im Bahnhof Neuwiedenthal gestoppt worden, wo die Polizei ihn festnahm. Dabei habe er Widerstand geleistet, sich nicht ausweisen wollen und bei einer Durchsuchung versucht die Beamten zu schlagen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,57 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der Tatverdächtige auf freien Fuß. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung eingeleitet.

