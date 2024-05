Hohenlockstedt (dpa/lno). Auf einem Friedhofsgelände in Hohenlockstedt hat ein Unbekannter mehrere Sachschäden verursacht. Nun ermittelt die Polizei.

Ein bislang Unbekannter hat auf einem Friedhof in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) mehrere Gräber beschädigt. Er soll am Donnerstagvormittag an mindestens sieben Grabstätten der evangelisch-lutherischen Gemeinde Schaden angerichtet haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei seien unter anderem Grabschmuck, Bilderrahmen und Beeteinfassungen zerstört worden. Den Angaben zufolge habe er auf einem Grabstein auch ein Keramikkreuz zerschlagen.

Wie hoch der Sachschaden ist, blieb zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat haben, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:240524-99-150225/2 (dpa)