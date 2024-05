Themen: Erschütternder Vorfall am Kinderkrankenhaus +++ Pädagoge schildert schlimme Zustände +++ Das Grundgesetz schützt sich

Der Vorfall schockiert

22. Mai: Kommentar „Erschütternder Vorfall am Kinderkrankenhaus bedarf Aufklärung“

Frau Gall hat es treffend formuliert. Der Vorfall schockiert. Es muss mehr getan werden im Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen. In der Bürgerschaft haben bereits Stadtvertreter/-innen auf die Missstände in der Feuerbergstraße aufmerksam gemacht. Mit wenig Erfolg. Es muss dringend was passieren. Man kann das nicht so laufen lassen, sonst werden Personen bedroht, die nichts mit den Gründen für die Aggressionen der Jugendlichen zu tun haben. Ich habe selbst beruflich mit solchen Jugendlichen gearbeitet. Es gibt Konzepte, um solche Ausschreitungen zu vermeiden. Wegsehen macht es schlimmer.

Regina Grabbet, Mölln

Wem nützt die Feuerbergstraße?

23. Mai: „Pädagoge schildert schlimme Zustände beim Kindernotdienst. Schlagen, spucken, Jacken verbrennen: Randalierende Mädchen kamen aus städtischer Einrichtung“

Die Mädchen kommen also aus zerrütteten Elternhäusern und werden zu ihrem Schutz in der Feuerbergstraße untergebracht. Anscheinend ist der KJND aber weder in der Lage diese Kinder/Heranwachsende zu schützen noch sie zu sozialisieren. Dies kann daran liegen, weil Sanktionen bei Fehlverhalten nicht möglich oder nicht gewünscht sind. Wenn die Kinder in der Feuerbergstraße genauso weiterleben können wie in ihren Elternhäusern, hätte man sie dort belassen können. Ich bin immer dafür gewesen, solchen Kindern Hilfe zu gewähren, statt sie wegzuschließen. Wenn die gegenwärtige Praxis (Vermisstenanzeige und Waffenkontrolle, ansonsten machen die Kinder, was sie wollen) nur dazu führt, dass die Mitarbeiter desillusioniert und ausgebrannt sind, sodass sie auch die noch erreichbaren Kinder nur noch verwahren, nützt dies keinem. Bei Extremfällen muss auch über die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung nachgedacht werden.

Eike Antje, Oldenburg

Urteil ist gerechtfertigt

18. Mai: „Die Opfer leiden lebenslang. Nach dem Urteil gegen Ibrahim A.: Das sagen die Eltern der getöteten Ann-Marie, das sagt der Regierungschef“

Dieser Mensch hat genau gewusst, was er tat und das Urteil ist gerechtfertigt. Unschuldige junge Menschen mussten sterben, weil diesem Mann etwas nicht passte. Die Familien, deren Kinder nun nicht mehr leben, haben mein tiefes Mitgefühl. Dieser Mann hat eiskalt Leben zerstört, und die Familien der Opfer werden nie wieder so leben können wie bisher. Der Täter aber darf weiterleben und sieht sich obendrein noch als Opfer. Hoffentlich haben bundesweit die Behörden daraus gelernt und werden in Zukunft besser zusammenarbeiten, damit so etwas nie wieder passiert und solche gestörten Menschen hier nicht mehr frei herumlaufen.

Heidi Quast

Das macht mich sprachlos

Als Rentner bin ich seit Mai 2023 noch als Hausmeister in Brokstedt tätig. Nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt. Jedes Mal, wenn ich mich dort aufhalte, denke ich an diese schreckliche Tat, was mich sehr bedrückt und traurig macht. Jetzt lese ich wiederholt, dass Waffenverbote in gewissen Bereichen ausgesprochen werden sollen. Die Reeperbahn machte vor vielen Jahren mit dem Waffenverbot den Anfang. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass überall woanders Waffen getragen werden dürfen, wo kein explizites Verbot besteht! Wie sollen Menschen, die nicht gut unsere Sprache sprechen können, das verstehen? Feststehende Messer können in der Öffentlichkeit mit einer Klingenlänge bis 12 Zentimeter legal von Privatpersonen mitgeführt werden, da diese nicht im Waffengesetz als Waffe gelistet sind. Das macht mich sprachlos.

Frank Rohde, Norderstedt

Dies ist die logische Folge

23. Mai: „Wie sich das Grundgesetz vor Feinden schützt. Die Verfassung soll verhindern, dass autoritäre Regierungen die Demokratie abschaffen – mit cleveren Werkzeugen“

Ich verstehe nicht, warum die Politiker und viele andere Menschen so erstaunt über den sogenannten Rechtsruck in Deutschland und Europa sind. Dieser ist die logische Folge der lange gepriesenen Globalisierung. Die Völker befürchten, ihre Identität als Gruppe zu verlieren, allen voran Deutschland, das aufgrund seiner Vergangenheit Patriotismus fürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Nun plötzlich setzen sich Medien und Politiker damit auseinander, für welche Werte unser Heimatland steht, was eigentlich typisch deutsch ist, wofür wir lange von anderen Völkern bewundert wurden. Mir fallen dazu spontan Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Pflichtgefühl ein. Doch werden diese Werte auch unserer Jugend vermittelt? Und wie können wir Migranten überzeugen, sich als Mitglieder des deutschen Volkes zu fühlen, wenn wir ihnen damit die Verantwortung für den Holocaust aufbürden? Es ist an der Zeit, dass wir wieder stolz auf das sind, was wir geschaffen haben, wozu auch unser Grundgesetz, die soziale Marktwirtschaft und verbreiteter Wohlstand gehören. Warum gelingt es unseren Politikern nicht, dieses Deutsche und Migranten verbindende Gefühl zu wecken, das aufersteht, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt oder sogar gewinnt?

Christiane Mielck-Retzdorff

Profunde Erkenntnis

22. Mai: „Weniger Radverkehr: Streit über die Gründe. Deutlicher Rückgang im ersten Quartal“

Bei schlechtem Wetter wird weniger Rad gefahren – diese profunde Erkenntnis hätte ich der Verkehrsbehörde gar nicht zugetraut. Wenn sie dieser Schlussfolgerung aber logisch folgte, würde sie den Radverkehr nicht so stark ausbauen. Denn aufgrund des Klimawandels wird es künftig häufiger zu ungünstigen Witterungsverhältnissen kommen – mit folglich weniger Radfahrern. Und die steigen dann nicht alle in den ÖPNV, sondern auch ins Auto, wie die Auswertung ebenfalls vermuten lässt. Aber was unke ich, aufgrund der ja demnächst umgesetzten Klimaziele sind die Radwege bald wieder voll – welche Weitsicht der Behörde!

Holger Schütz

Nichts hat sich verbessert

21. Mai: „Anwohnerparken hat zwei überraschende Folgen. In den Hamburger Bewohnerparkgebieten gibt es positive Effekte.“

Seitdem bei uns in der Nähe Anwohnerparken ist, stehen viele Autos aus deren Straßen bei uns in der Sackgasse, und wir können sehen, wo wir bleiben. Mein Sohn wohnt in einer Anwohnerparkzone, aber Parkplätze für alle gibt es trotzdem nicht. Bestraft werden damit alle und verbessert hat sich dadurch gar nichts, ganz im Gegenteil. In meinen Augen geht es nur darum, Gelder einzutreiben.

Ingrid Wilck

Wir wollen es so

18. Mai: „E-Zigaretten und Vapes: Jugendliche rauchen wieder viel mehr. Mit Aromen verführen neue Angebote sogar Kinder. Zahl junger Raucher hat sich verdoppelt. Warum das Einstiegsalter entscheidend ist“

Wenn die Herstellung, der Verkauf und Werbung für Vapes erlaubt sind, muss man sich nicht wundern, dass die jungen Menschen darauf abfahren. Im jungen Alter sind langfristige Folgen und Konsequenzen noch nicht absehbar, und es interessiert die jungen Menschen auch nicht, dass sie davon krank werden können. Es ist halt cool und macht Spaß, es erzeugt ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Außerdem bereiten Vapes die Jugendlichen auch wunderbar vor auf den nächsten Schritt, nämlich den Umstieg auf echte Zigaretten. Da freut sich die Tabakindustrie und sichert sich weitere Profitsteigerungen. Solange die Politik dies so laufen lässt, wovon sie natürlich selbst auch großen Nutzen hat, wird sich nichts ändern. Ich kann diese Klagen und das Geheule über das ungesunde Verhalten der jungen Menschen nicht mehr hören. Es ist alles hausgemacht. Wir wollen es so.

Steffie Haddenga, Altona

