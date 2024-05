Berlin. Die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, hat sich schockiert über das Video eines rassistischen Vorfalls auf Sylt gezeigt. Dies sei ein Fall für die Polizei und die Strafgerichte, sagte sie am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Gäste eines Sylter Promi-Clubs zeigen hemmungslos offen und ohne Scham rechtsextreme und rassistische Parolen gegen Eingewanderte und ihre Nachkommen. Das ist widerlich und unerträglich.“

Die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, hat sich schockiert über das Video eines rassistischen Vorfalls auf Sylt gezeigt. Dies sei ein Fall für die Polizei und die Strafgerichte, sagte sie am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Gäste eines Sylter Promi-Clubs zeigen hemmungslos offen und ohne Scham rechtsextreme und rassistische Parolen gegen Eingewanderte und ihre Nachkommen. Das ist widerlich und unerträglich.“

Es mache fassungslos, dass keiner der Gäste einschreite und die Aussagen ächte, betonte Alabali-Radovan. „Es zeigt deutlich, dass Rechtsextremismus und Rassismus sich durch alle gesellschaftlichen Gruppen ziehen und eben kein sogenanntes Randphänomen sind - sie reichen bis tief ins bürgerliche Milieu.“ Diese gefährliche Ideologie, die bestärkt worden sei durch verhetzende und enthemmte Debatten in den letzten Jahren, zersetze den Zusammenhalt der Gesellschaft. „Dem müssen wir uns entschlossen mit aller Kraft entgegenstellen.“

Das Video, in dem junge Menschen vor einem Lokal auf der Nordsee-Insel Sylt rassistische Parolen grölen sollen, ist bundesweit auf große Empörung gestoßen. Das Lokal distanzierte sich in der Nacht zu Freitag von den Gästen und kündigte Konsequenzen an. In der nur wenige Sekunden langen Aufnahme, die seit Donnerstag in den sozialen Medien viral geht, grölen junge Männer und Frauen zur Melodie des Party-Hits „L’amour Toujours“ von Gigi D'Agostino „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“. Ein Mann scheint mit seinen Fingern auf der Oberlippe einen Hitlerbart anzudeuten. Die Betreiber des Lokals erklärten auf Instagram zu dem Video, sie seien „tief schockiert“. „Wir distanzieren uns von jeder Art von Rassismus und Diskriminierung.“

© dpa-infocom, dpa:240524-99-149055/2 (dpa)