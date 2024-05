Themen: Mädchen attackieren Mutter und Kind +++ Strecke S6 zum Volkspark +++ Holzbank auf Fußweg +++ Hirschpark an der Elbe

Mir fehlen die Worte

22. Mai: Mädchen attackieren Mutter und Kind. in Klinik: Wie konnte das passieren? Unbegleitete 12- und 13-Jährige aus Feuerbergstraße bedrohen Jungen mit Tod und verwüsten Empfang

Mir fehlen als Familienvater die Worte und bestimmt nicht nur mir. Allein der Vorfall in der Klinik ist kaum zu verstehen. Aber was ist in der Einrichtung Feuerbergstraße los, was haben diese bereits unter Betreuung stehenden Kinder von 12 und 13 Jahren nach Mitternacht außerhalb des Hauses zu tun? Da hat die Jugendbehörde und das Haus wohl versagt und größten Erklärungsbedarf.

Kai Callesen

Warum so teuer

17. Mai: „Holzbank auf Fußweg wurde versetzt. Uhlenhorst: Anwohner hielten ursprünglichen Standort für einen Schildbürgerstreich“

Ich finde es unglaublich, dass das Bezirksamt für 100 Bänke 230.000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Das sind pro Bank 2300 Euro. Meines Erachtens viel zu viel. So kann man nicht mit Steuergeldern umgehen. Es wäre zu hinterfragen, was denn hier so teuer war. Material, Montage, oder was?

Stephan Brehmer, Norderstedt

Schnelle Lösung nicht gewollt

10. Mai: „Strecke für die S6 zum Volkspark steht fest. Für die Planung gibt der Senat 120 Millionen Euro aus. Hamburgs neue S-Bahn muss jedoch einige Hindernisse überwinden“

In dem Artikel heißt es, dass die seit Jahren versprochene Schnellbahnanbindung frühestens in 20 Jahren fertiggestellt werden soll. Schaut man allerdings auf die Seiten von Nahverkehrhamburg.de, scheinen mir die dortigen Aussagen erheblicher realistischer, dort heißt es u.a.: Ein Baubeginn der S6 (nach einer Senatseinschätzung) kann zwingend erst nach der Fertigstellung des VET (S-Bahn-Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Altona) erfolgen. Das wird erst frühestens 2040 sein. Die S6 wird teurer als S4 und die U5 und die Mitfinanzierung durch den Bund ist in keiner Weise gesichert. Diese und weitere Recherchen von Nahverkehrhamburg.de und der Umstand, dass in der Vergangenheit bei allen Großprojekte der DB in Deutschland (Stuttgart 21, S-Bahn-Station Othmarschen, Bahnhof Altona) die Fertigstellungstermine immer wieder gerissen wurden, machen deutlich, dass ein S-Bahn-Anschluss von Osdorf vor 2050 eigentlich unrealistisch ist. Da kommt man dann schon eher auf 2060 oder später. Das bedeutet, dass ein Großteil der Bewohner von Osdorf, denen seit 1973 ein Schnellbahnanschluss versprochen wurde, den Schnellbahnanschluss in ihrem Viertel gar nicht mehr erleben werden. Schaut man auf den abgedruckten Verkehrsplan der geplanten U5 und S6, so wird deutlich, dass eine Verlängerung der geplanten U5 – bis zur geplanten S6 Haltestelle Lurup Mitte viel schneller durchgeführt werden könnte. Es wäre ein erster Schritt zur Erschließung von Lurup und Osdorf und würde eine – seit langem von vielen Verkehrsplanern geforderte – Querverbindung, sowie später ein einfaches Umsteigen zwischen U5 und S6 ermöglichen und völlig neue Verkehrsverbindungen entstehen lassen. Aber leider, so scheint es, ist so eine schnellere und vernetzte Lösung der Schnellbahnen in Hamburg von den politisch Verantwortlichen gar nicht gewollt.

Götz Gerhardt Lokstedt

Haftung für Politiker

11. Mai: „Schwedens Wehrpflicht – ein Modell für Deutschland? Die Rekruten werden handverlesen – das findet auch Verteidigungsminister Boris Pistorius gut“

In Anbetracht der faktischen Wehrlosigkeit Deutschlands gegen einen Aggressor wie Russland muss dringend aufgerüstet werden, um die Fehler der früheren CDU und SPD Regierungen in der Vergangenheit zu tilgen. Dazu gehört natürlich auch endlich eine Gleichstellung der Frauen bei der Wehrpflicht, die doch vehement an anderen Stellen von Feministinnen und anderen Interessenvertretern der Frauen gefordert wird. Und es muss endlich auch eine persönliche Haftung für Politiker geben, die zunehmend keine Ausbildung und keine Facherfahrung haben, sondern lediglich ein Parteibüchlein als Qualifikation für verantwortungsvolle und lukrative Posten vorweisen können. Schluss in der Politik mit Günstlings- und Misswirtschaft auf Kosten der schuftenden Bürger, ohne dass jemand dafür geradestehen muss.

Helge Scheibe, Nordenham

Steht es uns zu?

11. Mai: „‘Ich will auf keinen Fall in den Krieg ziehen‘. Kiew stellt im Ausland keine Pässe mehr aus. Das hat verheerende Folgen für junge ukrainische Männer, die in Deutschland leben“

Erinnern möchte ich daran, dass auch in Westdeutschland, während die Wehrpflicht bestand, der Dienst mit der Waffe verweigert werden durfte. Als Beisitzer in einem Ausschuss zur Anerkennung der Kriegsdienstverweigerer lernte ich junge Männer kennen, die ihre Nöte beim Dienst mit der Waffe glaubhaft darlegen konnten. Auch sie leisteten mit dem zivilen Ersatzdienst ihre Pflicht gegenüber dem Staat ab. Steht es uns als Gesellschaft wirklich zu, unsere Gäste in einen Krieg in ihrem Heimatland zu schicken? Eher ist es Aufgabe der Ukraine, ihre Bürger von der Notwendigkeit ihres militärischen Engagements zu überzeugen.

Richard Kolling, Delingsdorf

Stadtbahn ist keine Lösung

21. Mai: „Hamburgs Busse werden unpünktlicher. Zahl der Verspätungen und Ausfälle gestiegen. Senat nennt wesentliche Gründe – und verweist auf Streiks“

Wenn ich Ihren Artikel lese, bekomme ich den Eindruck, dass mit einer Stadtbahn statt Bus alles besser wäre. Wenn Stadtbahnen statt Busse verkehren würde, erhöhte sich zwar die Kapazität pro Transporteinheit, aber zeitlich wäre nichts gewonnen, da diese ebenso im Stau ständen. Selbst eine eigene Trasse würde nur geringe Vorteile bringen, da aufgrund der vielen Kreuzungen innerhalb des Bereichs Ring 2 ebenso mit Beeinträchtigungen zu rechnen wäre – da nützt auch nur eine bevorzugte Ampelschaltung wenig (in Rotterdam konnte ich den Kreuzungskampf zwischen Tram und Radfahrern einschließlich Klingelorgien und Notbremsungen ausgiebigst beobachten). Fahrgäste würden sich freuen, wenn sie die Stadtbahn nur an jeder zweiten oder dritten ehemaligen Bus-Haltestelle besteigen oder verlassen dürften, wie es seiner Zeit in Hamburg einmal geplant war. Und Radfahrer würden sich über jede Schiene freuen, die sie queren müssten. Die Autofahrer lassen wir außen vor. Und wo ist der Platz für eine eigene Trasse in Hamburg (außer zwischen Dammtor und Siemersplatz): Autos verbieten, Häuserzeilen abreißen, in den Untergrund gehen oder Hochtrassen bauen? Über Baukosten für Trassen, Schienen, Oberleitungen, Haltestellen, Betriebswerke und eventuell auch Straßentunnel für Autos reden wir vorsichtshalber nicht. In den meisten größeren Städten auf der Welt fahren die Stadtbahnen im Zentrum unterirdisch, auf Hochtrassen oder abgesperrt, sodass ein Kreuzen nicht mehr möglich ist. Und sie nennen sich dann auch U-Bahn und nicht mehr Straßenbahn, Tram oder Stadtbahn.

Karl Jackisch

Lachnummer Elektrozaun

22. Mai: „Hirschpark an der Elbe weiterhin ohne Hirsche. Sanierungsarbeiten am Gehege verzögert Rückkehr der Tiere“

Es wird dauern, bis die Hirschparkhirsche wieder zurückkommen in ihr heimatliches Gehege. Da wie bei vielen unverständlichen Maßnahmen und Entscheidungen für die Elbvororte das Bezirksamt Altona zuständig ist, kann man davon ausgehen, dass sich die anstehenden Arbeiten am Gehege hinziehen werden. Vielleicht könnte man eine Großleinwand aufstellen und den Parkbesuchern das Leben der Hirschparkhirsche im Klövensteen zeigen. Dann wären die genannten Verbesserungen überflüssig. Der vorgesehene Elektrozaun ist eine Lachnummer.

Regina Somann