Lübeck (dpa/lno). Ein Autofahrer verliert während der Fahrt das Bewusstsein. Ersthelfern und einer Polizeistreife gelingt es, den Mann zu reanimieren. Warum der 50-Jährige am Steuer ohnmächtig wurde, ist unklar.

Zwei Polizisten haben in Lübeck einen Autofahrer, der am Steuer seines Wagens das Bewusstsein verloren hatte, erfolgreich reanimiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe der 50 Jahre alte Mann am Mittwoch aus bislang nicht näher bekannten Gründen am Steuer seines Wagens das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er habe sein Fahrzeug noch zum Stehen bringen können und sei dann nicht mehr ansprechbar gewesen.

Beim Eintreffen der Beamten hatten Ersthelfer den bewusstlosen Mann nach Polizeiangaben bereits aus seinem Wagen geholt und mit der Wiederbelebung begonnen. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens unterstützten die Beamten die Reanimation. Anschließend wurde der 50-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

