Themen: Busse +++ Sterbeurkunden +++ -Derbypark – was Sie zu aktuellen Themen zu sagen haben

Es ist beschämend

23. Mai: „Hochbahn geht gegen Bettler vor. Zuletzt fühlten sich in U-Bahnen immer mehr Fahrgäste unwohl. Die Details“

Ich finde es beschämend, dass Menschen, die nichts zu entbehren haben, sich über jene beschweren, die nicht das Glück haben, ein sorgenfreies Leben führen zu können. Mir ist noch nie jemand der Unterstützungsuchenden begegnet, der nicht höflich oder freundlich war, im Gegenteil. Manche Fahrgäste, die laute Videos schauen oder ihre Scheidungsgeschichte lauthals per Handy in das gesamte Abteil hinausposaunen, sind deutlich penetranter. Es ist widerlich, dass der HVV gedankenlos diesen elitären Beschwerden nachgibt. Mir sind diese armen Menschen deutlich lieber als wohlsituierte, herzlose Menschen, denen das Leid anderer komplett egal ist. Ich habe immer Kleingeld für die von ihnen und der Gesellschaft verschmähte Gruppe von Bedürftigen dabei.

Robert Kache

Es gibt einfache Lösungen

21. Mai: „Hamburgs Busse werden unpünktlicher. Zahl der Verspätungen und Ausfälle gestiegen. Senat nennt wesentliche Gründe – und verweist auf Streiks“

Zu dem Problem unpünktlicher Busse und der offensichtlich gescheiterten Busbeschleunigung möchte ich ein Detail anmerken, welches meines Erachtens die Naivität und mangelnde Zielgerichtetheit der verantwortlichen Planer zeigt: in der Kollaustraße kurz vor dem Siemersplatz stadteinwärts liegen links zwei öffentliche Fahrspuren und rechts davon eine Busspur. Fährt ein Bus von der davor liegenden Haltestelle los, wechselt eine Ampel für die öffentlichen Spuren auf Rot, um dem Bus Vorrang zu gewähren. Ist er durch, gehen die Ampeln wieder auf Grün. So weit, so gut. Nur, keine 50 Meter weiter beginnt die rechte Abbiegespur zum Siemersplatz in Richtung Vogt-Wells-Straße. Verkehrsteilnehmer mit dieser Fahrtrichtung müssen also direkt hinter der o. g. Ampel die Busspur kreuzen. Durch Staus bei der Abbiegung am Siemersplatz kommt es ständig dazu, dass Autos stehen bleiben müssen, die Busspur blockieren und den Bus, der eigentlich Vorrang haben sollte, verzögern. Das kann man seit Jahren beobachten. Nun ist es ohne Zweifel die Pflicht der Fahrer, die nach rechts wollen, vor der Busspur zu halten, sollte die beginnende Abbiegespur nicht frei sein, das soll gar nicht beschönigt werden. Nur, Theorie und Praxis liegen bekanntlich oft auseinander. Aber wenn Planer eine solche Sache zu Ende denken würden oder sich nach Fertigstellung des Projekts die Situation mal ansehen und bei Bedarf Abhilfe schaffen wollten, gäbe es dafür nach meiner Einschätzung eine einfache Lösung: Man braucht nur mal nach Dänemark oder andere Länder schauen, was die machen, um Autofahrern das Freihalten staugefährdeter Bereiche deutlich zu machen. Sie schraffieren die Fläche mit weißen Streifen. Das sollte man auch mit der Busspur auf der Kollaustraße machen. Nun kommt sicherlich der Einwand, dass die deutsche Straßenverkehrsordnung so etwas nicht vorsieht. Ja, Leute, dann ändert oder ergänzt sie. Das kann doch nicht so schwer sein. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Aber darüber muss, wenn überhaupt, wohl erst mal wieder jahrzehntelang palavert werden. Es gibt unzählige andere Stellen in Hamburg und nicht nur dort, wo die Situation ähnlich ist und eine schraffierte Fläche zum Zeichen, dass diese freizuhalten ist, wenn es sich dahinter/daneben staut, helfen würde. So wie die schlauen Dänen z. B. es schon immer machen.

Peter Lauritzen

Mit Verspätungen leben

Ich fahre regelmäßig mit den Bussen in der Hamburger Innenstadt und wundere mich jedes Mal über die elektronischen Anzeigen an den Haltestellen. Wenn dort der gewünschte Bus als sofort angekündigt wird, kann das realistisch auch heißen, dass der Bus in drei Minuten kommt. Oder die Anzeige verschwindet plötzlich im Nirwana, was bedeutet, dass der Bus der Linie erst einmal gar nicht kommt. Mit unpünktlichen Bussen kann ich dagegen gut leben. Wenn mehr oder weniger alle Busse verspätet sind, erreicht man eben noch den vorherigen Bus. Wir haben in Hamburg ganz einfach das Problem, dass öffentliche Verkehrsmittel nicht allein auf der Straße sind. Aber das Letzte, was wir in Hamburg brauchen, ist eine Stadtbahn, wobei sich die Frage stellt, wo diese denn fahren soll. Wir haben heute schon zu wenig Platz für die Autos, ob im fließenden Verkehr oder als Parkmöglichkeit. Die Argumente für eine Stadtbahn werden also durch ständiges Wiederholen nicht plausibler.

Bernd Glodek, Hamburg

Mehr Realitätssinn

18. Mai: Leitartikel „Peinlichkeit für die Ampel. Die Koalition bekommt schon wieder eine Ohrfeige für ihre Klimapolitik“

Können Sie oder irgendjemand mir einmal schlüssig, realistisch und nachvollziehbar erklären, was es bringen soll, wenn Deutschland demnächst oder im Jahre XXX klimaneutral sein wird? Solange die Klimaneutralität nicht als globales Problem angegangen und gelöst wird, schaden wir uns nur selbst durch diese ständige Verfolgung von selbst gesteckten Klimazielen. Wir brauchen nun einmal den Verkehr auf unseren Straßen, oder sollen die Supermärkte mit Lastenfahrrädern beliefert werden? Insbesondere in ländlichen Gebieten ist ein Verzicht auf das Auto gar nicht möglich, und das Elektroauto ist sicher nicht die Lösung. Und ja, wir haben weiß Gott sehr viele andere, dringende Probleme, innen- und außenpolitisch. Oder was meinen Sie, warum wir mittlerweile hinsichtlich des Wirtschaftswachstums das Schlusslicht sind in Europa? Zumindest ein Grund ist die schon fast selbstzerstörerisch anmutende Verfolgung unserer Klimaziele, einhergehend mit exorbitant hohen Energiekosten. Es wäre schön, wenn Sie in Ihrem Artikel auch Vorschläge gemacht hätten, wie wir z. B. den echten Kurswechsel, vor allem im Verkehr, hinkriegen sollen. Und was bringt das alles, Deutschland ist klimaneutral und die Welt ist um ca. zwei Prozent CO₂-Ausstoß besser? Ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören, Klimaschutz, Klimaneutralität! Wenn wir so weitermachen, verfrühstücken wir unseren in Jahrzehnten aufgebauten Wohlstand in wenigen Jahren. Ein wenig mehr Realitätssinn wäre angebracht.

Gerhard Maack, Hamburg-Meiendorf

Mir reicht es

18. Mai: „Nicht alle Latten am Zaun? Der Kanzler wirkt dünnhäutig und etwas entrückt – war die SPD nicht einmal eine Partei der Arbeit?“

Gleich zu Beginn: Ich bin aus tiefster Überzeugung Demokrat und werde auch weiterhin wählen gehen. In einer Sache gebe ich Herrn Lindner recht. Bei den Ausgaben müssen wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Aber was ist das? Ist es alle paar Jahre ein neues Auto, ein noch größerer Fernseher, ein aktuelles Smartphone, die gesonderte Steuersätze erhalten, oder indirekte Subventionen für Glyphosat? Als Steuerzahler finanziere ich Scheuers Millionengrab, Cum-Ex-Geschäfte mit üblen Erinnerungslücken und Bundestagsabgeordnete einer extrem rechten Partei, die unsere Grundordnung demontieren wollen und die EU ablehnen. Nach 45 Jahren Arbeit in Vollzeit schaue ich mir das nun an und sage mir: Es reicht. Nun gehe ich mit gutem Beispiel voran, kümmere mich mehr um das Wesentliche und gehe in Teilzeit. Jetzt soll die Politik meine reduzierten Steuerabgaben gut und sinnvoll einteilen. Lieber esse ich einmal mehr Milchreis und genieße das einzige Leben, das ich habe. Aus meinem Zaun habe ich ein paar Latten herausgenommen, um diesem Hamsterrad, diesem Irrsinn zumindest teilweise zu entkommen.

Michael Stolartzik

Trefflich ausgedrückt

Herrn Iken ist es wieder einmal trefflich gelungen, unsere mannigfaltigen wirklichen Probleme offen auszudrücken. Ich befürchte, dass diejenigen, die es lesen und sich zu Herzen nehmen sollten, leider weder das gedruckte Hamburger Abendblatt noch die digitale Version lesen. So bleibt die Verbreitung dieser Fakten eine vornehme Aufgabe der Leser. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten.

Rolf Wüpper

Hochbrisantes Thema

Wieder einmal spricht Herr Iken ein Thema an, das in der öffentlichen Diskussion eher ein Schattendasein führt, bei näherer Betrachtung jedoch hochbrisant ist! Dabei geht es gar nicht um ein paar Arbeitsstunden mehr oder weniger, denn bei hoher Effektivität ist das durchaus auszugleichen. Das eigentliche Thema ist der weit verbreitete Irrglaube, dass sich unser Wohlstand, unsere Sicherheit und damit auch unsere Freiheit einfach so von selbst ergeben haben und auch völlig selbstverständlich für die Zukunft gesichert sind. Ein Staat, der 75 Jahre so wunderbar funktioniert hat, eingebettet in ein Sicherheitssystem, das größtenteils von anderen bezahlt wird, und gesegnet mit einer Nachkriegsgeneration, die es mit Fleiß und Hingabe geschafft hat, eine international erfolgreiche Wirtschaft aufzubauen, wird dann irgendwann satt und blind für neue Herausforderungen. Verteilen wird dann wichtiger als erwirtschaften, fordern selbstverständlicher als geben. Spätrömische Dekadenz, die sich breitmacht und wohl auch in einer reichen demokratischen Gesellschaft schwerlich zu verhindern ist. Dass sich derweil andere Weltmächte mit ganz anderen Methoden neu formieren, mag moralisch verwerflich sein, liegt aber in der Natur der Sache und ist geschichtlich gesehen ein völlig normaler Vorgang. Einer satten Gesellschaft, deren scheinbar größten Probleme in der richtigen Mülltrennung und dem perfekten Gendern bestehen, wird dann förmlich wehrlos. Personen oder Parteien, die auf diese Missstände hinweisen, werden marginalisiert oder verlacht. Gewinnen kann man nur noch nach dem Motto Freibier für alle. Schon Ende der 90er waren übrigens diese Tendenzen ersichtlich, und so forderten wir in Studentenkreisen ironisch die Arbeitslosigkeit bei vollem Lohnausgleich. Mal sehen, wann diese Forderung ernsthaft diskutiert wird …

Michael Piplack

Unnützer Papieraufwand

21. Mai: „Langes Warten auf die Sterbeurkunde. Das amtliche Dokument ist nötig für Bestattung, Nachlass, Rente und vieles mehr“

Sie schreiben in Ihrem Artikel, dass man ca. 20 Tage auf die Sterbeurkunde warten muss. Damit kommen Sie nicht aus. Wir mussten mehr als zwei Monate auf die Sterbeurkunde meiner Mutter warten, und nur weil ich meinen Unmut über das Serviceportal Hamburg schriftlich eingereicht hatte, habe ich dank einer netten Standesbeamtin vor dem Beerdigungsinstitut eine Sterbeurkunde zugeschickt bekommen. Unsere Mutter ist am 27. Februar 2024 verstorben, die Sterbeurkunde hat das Beerdigungsinstitut in Harburg am 24. April 2024 in der Post gehabt. Welche Belastungen, gerade nach einem Sterbefall der Mutter, dies zusätzlich für die Familie bedeutet, darüber scheint sich in dieser Behörde keiner Gedanken zu machen. Mehrfach haben wir versucht, telefonisch beim Standesamt Harburg die Urkunden zu erhalten. Die Auskunft, die wir erhielten, war immer, dass kein Personal vorhanden ist. Von 18 Mitarbeitern sind 17 krank. Hier müsste die zuständige Senatorin Frau Fegebank doch aufmerksam werden und hinterfragen, warum so viele Mitarbeiter ausfallen. Unverständlich ist auch, warum in der heutigen, digitalen Zeit eine Urkunde per E-Mail nicht anerkannt wird. Die Rentenkasse erkennt nur das Original an. Bedeutet unnützer Papieraufwand, zusätzliche hohe Gebühren, für die Urkunde werden 18 Euro berechnet. Warum arbeiten diese Behörden nicht zusammen? Es wäre zu einfach, oder? Ach, dann würden ja Beamte eingespart werden, wer will dafür schon verantwortlich sein. So gängelt man den Bürger weiter, und der Bürger scheint der Bürokratie hilflos ausgeliefert zu sein. Und eigentlich braucht man in der Trauer, dem Schmerz um den Verlust solche Belastungen zusätzlich vom Staat nicht auch noch.

Heike Wehe

Charme würde leiden

18. Mai: „Sorge um Derbypark: Verhandlung stockt. Pachtvertrag für Fläche in Klein Flottbek läuft aus. Stadt will Areal kaufen, Eigentümer lehnt ab. Was wird aus Westerpark?“

Einerseits ist die Stadt Hamburg daran interessiert, den Derby-Park zu kaufen, andererseits sollen Grund und Boden des historisch bedeutenden Jenischparks in Erbpacht einem Investor für ein Café überlassen werden. Die neue Ausschreibung steht an. Um dieses wirtschaftlich betreiben zu können, würde es sicherlich auch geschlossene Gesellschaften geben, die entsprechend Parkraum benötigen. Der Charme dieses Parks würde leiden. Auch der angekündigte Abriss (Neuaufbau?) der Gewächshäuser wäre fatal. Mit relativ geringen Mitteln könnte dort ein Ort für Kleinkunst, Lesungen etc. in den kulturell benachteiligten Elbvororten entstehen. Bestimmt ließen sich hierfür engagierte Bürger finden. Und wie in der Vergangenheit unseres auf Platz drei bewerteten Hamburger Parks müsste sich doch vielleicht auch jemand finden, der sich mit einem ansprechenden Gebäude dort ein kleines Denkmal setzt. Es erstaunt mich immer wieder, wie Millionen ohne Sinn und Verstand für Nutzloses ausgegeben werden. Hier würde die Stadt in die Aufwertung des auch für Touristen bedeutsamen Parks investieren.

Dr. Karola Leenen

Nicht alles ist käuflich

„Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“ Das ist ein sehr altes und bekanntes Zitat von Goethe. Gemeint ist damit, dass Eigentum genutzt werden soll, auch zum Wohle der Allgemeinheit, was ja mit dem Derby jedes Jahr passiert. Und ansonsten wird der Park von Spaziergängern genutzt. Freiherr von Jenisch hat diesen Park seit Generationen im Familienbesitz, und ihm ist sicherlich auch daran gelegen, diesen den nachfolgenden Generationen zu erhalten. Außerdem stellt es für seine Familie einen unschätzbaren Wert dar, welchen es von der Stadt Hamburg zu akzeptieren gilt. So ein Erbe ist nun einmal nicht käuflich, und Hamburg täte gut daran, dieser Entscheidung den gebotenen Respekt entgegenzubringen. Nicht alles ist im Leben käuflich.

Maren und Jens-Uwe Schmidt

Es fehlen echte Visionen

17. Mai: „Was wird aus Hamburg? ‘Neue Kühne-Oper wäre ein Aufbruchssignal‘. Hamburgs Kultursenator erklärt, warum die Stadt mehr Kreativität benötigt – und in welche Viertel er als junger Mensch heute ziehen würde“

Die Philosophie von Carsten Brosda greift zu kurz. Zum einen bleibt die Devise „Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul“ bei der Idee einer möglichen neuen Oper im Hafen nicht ungefährlich für die Hamburger Reputation, solange eine Firma wie Kühne + Nagel ihre Vergangenheit während der NS-Zeit nicht ehrlich und schonungslos aufarbeitet, da ansonsten bei der Eröffnung des Gesangshauses ein ähnlicher Eklat drohen könnte wie schon beim Harbour Front Literaturfestival, nur diesmal dann sogar mit einem internationalen Echo. Zum anderen wurden gerade bei der Stadtplanung für die beiden in der Tat äußerst spannenden Stadtteile Rothenburgsort und Hammerbrook mit ihrer besonderen historischen Geschichte auch viele Fehler gemacht, indem insbesondere das Elbbrückenquartier lieber zu einer extrem beengten und sterilen Betonwüste gemacht wurde, anstatt hier auf kreative grüne und verbindende Elemente zu den benachbarten Quartieren zu setzen. Deshalb fehlen Hamburg leider weiterhin immer noch die echten Visionen, wie zum Beispiel nach dem Vorbild von viel innovativeren und nachhaltigeren Metropolen wie Barcelona oder Kopenhagen, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Bürgerbeteiligung häufig nur ein leeres Feigenblatt ist, bei der die Behörden am Ende alleine ihre Entscheidungen treffen.

Rasmus Ph. Helt, Hamburg-Veddel

Steuerverschwendung

Was für eine Verschwendung von Steuern, Mitteln und Baumaterial wäre es, in Hamburg eine neue Staatsoper zu bauen. Vom Standort her ist die jetzige Oper eigentlich kaum zu überbieten, so verkehrsgünstig erreichbar sie zwischen der U-Bahn, Haltestelle Gänsemarkt und Stephansplatz und auch noch sehr nahe gelegenen S-Bahn Dammtor lokalisiert ist. Außerdem ist bei aller Kritik an dem jetzt bestehenden Gebäude die Hamburger Oper qualitativ gar nicht schlecht. Sie ist gewiss nicht in der Spitzenklasse dabei, aber es ist ein solides Gebäude, noch dazu aus den 50er-Jahren und damit schützenswert, weil in dieser Zeit nicht viele Opernhäuser entstanden sind. Außerdem sollte man sich fragen, was Herrn Kühne antreibt, dieses Projekt anzugehen. Sicherlich zu einem großen Teil das Interesse an dem jetzigen Grundstück der Oper, dass er dann ja erhielte im Tausch gegen das neue Gelände. Es ist auch die große Frage, wo dieses Gebäude noch entstehen soll, wo die HafenCity eigentlich schon so gut wie voll gebaut ist. Jedenfalls würde Herr Kühne einen sehr guten Tausch machen, wenn er, so wie es früher immer hieß, dann das Gelände der Staatsoper im Tausch erhielte, aus diesem Sahnegrundstück kann man auf alle Fälle etwas Tolles machen, was auch sehr gewinnträchtig wäre. Ich verstehe nicht, wieso man in der Kulturbehörde die Vorteile einer Sanierung der jetzigen Oper nicht sehen kann.

Jean Jalbert

Vernünftige Radwege

18. Mai: „Diese Regeln gelten in Fahrradstraßen. Wo Radfahrer Vorrang haben, gibt es einiges zu beachten“

Die Regeln werden in Hamburg durch die Freigabe für den Autoverkehr ad absurdum geführt und in keinster Weise kontrolliert und durchgesetzt. Ich meide Fahrradstraßen wie z. B. die Gertigstraße und die Straßen rund um die Alster, weil es immer wieder zu bedrohlichen Situation durch Autofahrer kommt, die drängeln, überholen, ohne Abstand zu halten, die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern ignorieren und dann noch hupen und pöbeln. Besonders krass empfinde ich auch die Fahrer der stinkenden und lärmenden Touristenbusse, die bevorzugt an unübersichtlichen Kurven oder Verengungen überholen. Also entweder sollten Fahrradstraßen nur für Fahrräder sein, oder wo dies tatsächlich nicht möglich sein sollte, bitte vernünftig dimensionierte, separate Radwege.

Rainer Zander

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg. Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.