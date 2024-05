Hamburg. Die ganze Nacht haben Künstlerinnen und Künstler im Millerntor-Stadion an einem riesigen Kunstwerk gearbeitet - nur, um die überdimensionale Kunst wenig später der Rasenfräse zu opfern.

Mehr als ein Dutzend Künstler haben in den Rasen des Hamburger Millerntor-Stadions einen riesigen Schriftzug eingearbeitet. Stundenlang haben sie dafür in der Nacht zu Donnerstag das Spielfeld des bisherigen Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli mit Rasenmarkierungsfarbe teils weiß werden lassen. Am frühen Morgen war „Water ist A Human Right“ (dt.: Wasser ist ein Menschenrecht) auf der etwa 105 mal 68 Meter großen Fläche zu lesen. Aber nur kurz, denn Punkt 7.30 Uhr rückten auch schon die Rasen-Experten an, die den von der Aufstiegsfeier geplagten Rasen des Stadions erneuern wollen. Das Grün sollte direkt abgefräst und neu gemacht werden.

Die zeitlich begrenzte und überdimensionale Rasen-Kunstaktion ist Teil der am 31. Mai startenden Millerntor-Gallery #12 - ein Kunst-, Musik- und Kulturfestivals zugunsten der Trinkwasserorganisation Viva con Agua. . Einige der dort Ausstellenden haben die Rasenfläche in der Nacht mitgestaltet. Dafür hatten sie das Spielfeld zuvor in mehrere Quadrate unterteilt. Auch der Schriftzug „FCK NZS“ sowie die Namen der Künstlerinnen und Künstler waren auf dem Rasen zu lesen.

