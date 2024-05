Itzehoe (dpa/lno). Ein damals 19-Jähriger soll 2021 nach einem Streit einen Mann erstochen haben. Zunächst wurde er nicht angeklagt. Nach einem Klageerzwingungsverfahren muss er sich nun doch vor Gericht verantworten.

Ein 21 Jahre alter Mann muss sich von Donnerstag an (9.00 Uhr) vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe wegen Totschlags verantworten. Der zur Tatzeit 19-Jährige soll im August 2021 in Elmshorn im Bereich einer Gaststätte einen 36 Jahre alten Mann nach einem Streit mit einem Messer getötet haben. Zunächst gingen die Ermittler von einer Notwehrtat aus, weswegen der Heranwachsende nicht angeklagt wurde. Dagegen strengten Angehörige des Toten ein Klageerzwingungsverfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig an. Dieses war erfolgreich. Es wurde angeordnet, dass gegen den jungen Mann Anklage wegen Totschlags zu erheben ist.

© dpa-infocom, dpa:240522-99-126849/2 (dpa)