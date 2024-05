Themen: Klimaschutz mit Mängeln +++ 21,9 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen +++ Brasilien ist Gastgeber der Frauen-WM 2027

Stehende Ovationen

21. Mai: „Teodor Currentzis ließ bei Bruckner die Muskeln spielen“

Langsam gerät Joachim Mischkes Abarbeitung an dem griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis zur peinlichen Lachnummer. Wenn seine gebetsmühlenartigen Angriffe auf Currentzis‘ Auftritte, bei denen sich der Dirigent nicht vor jedem Konzert ein Schild gegen Putin vor den Bauch hält, sondern seine Haltung, er ist Künstler, durch die Auswahl seiner Musik zeigt, nicht helfen, ihn zu verunglimpfen, müssen Äußerlichkeiten her. Mal sind es die Stiefel, die Haare zu lang, mal der Anzug zu Slim Fit, nun sind es die nackten Arme, die ihn zu sehr an Michelangelo und Brad Pitt erinnern. Gegen die musikalische Qualität dieses Ausnahmedirigenten und die seiner Orchester aber kann auch Joachim Mischke kaum etwas sagen. Die 2100 begeisterten Zuhörer in der ausverkauften Elbphilharmonie zollten ihm, für seine Interpretation von Bruckners Neunter Sinfonie, mit rauschendem Beifall und stehenden Ovationen Tribut.

Gabriele Schwartzkopf, Reinbek

Und da stehen wir dann

18. Mai: „Klimaschutz mit Mängeln. Gericht nimmt Vorhaben der Ampel auseinander. Reaktion bleibt zunächst offen“

Die Autorin des Artikels, Frau Theresa Martus, hat alles richtig benannt, was zum Thema Klimaschutz und Ampel zu sagen ist. Aber warum kann sich die Ampel das erlauben? Weil die große Mehrheit der Bevölkerung nicht bereit ist für persönliche Veränderungen. Und wenn eine Partei etwas bewegen will, wird ihr Bevormundung vorgeworfen. Das wird mehr thematisiert als Nichtstun. Und da stehen wir dann.

Matthias Christen

Reichensteuer einführen

17. Mai „21,9 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen. Nach Schätzung: Bundesfinanzminister fordert Wirtschaftswende“

In unserem Bundeshaushalt klafft ein gewaltiges Loch. Viele wichtige, gerade auch Umwelt-, Klima- und Sozialprojekte können daher nicht wie geplant umgesetzt werden. Das benachteiligt viele hilfsbedürftige Menschen und Einrichtungen und verschärft den Klimawandel, wo ein weiteres Zögern katastrophale Auswirkungen haben wird. Warum wird nicht einfach eine Reichensteuer eingeführt, die auf einen Schlag zig Milliarden in die Kassen spülen würde? Bei allem Respekt für die Lebensleistung und mögliche Spendenbereitschaft von Milliardären und Millionären, kann man doch erwarten, dass diese, da sie es können, stärker am Gemeinwohl beteiligt werden sollten. Bei manchem vermehrt sich das Geld quasi automatisch und ohne große Anstrengung, während der kleine Mann oft trotz mehrerer Minijobs auf keinen grünen Zweig kommt. Es wird nichts dagegen getan, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Das ist nicht länger hinnehmbar und kann eines Tages eskalieren.

Andreas Kirchner

Aktionen haben System

17. Mai: „Nacht-und-Nebel-Aktion verhindert Parken. Inoffizielle Parkfläche in Bramfeld plötzlich mit Pfählen versperrt“

Leider steckt hinter der Aktion des Bezirksamtes Wandsbek, im Pezolddamm mit Eichenspaltpfählen Parkplätze zu verhindern, System. Angefangen hat dies mit der Berner Chaussee auf breiter Front (Besucher des dort ansässigen Senioren- und Pflegeheims können dort nun nicht mehr parken). Weiter geht’s mit dem von Ihnen beschriebenen Pezolddamm. Seit dieser Woche wurden nun Parkplätze in der Bramfelder Chaussee zwischen Friedländer Straße und der Filiale einer Burger-Kette ebenso kurzfristig versperrt. Hier konnten bislang Kunden von einer Tierarztpraxis, einer Reinigung sowie anderen Geschäften parken. Jetzt nicht mehr, was sich sicherlich negativ auf die Umsätze auswirken wird. Der Pezolddamm ist somit wirklich kein Einzelfall, und man fragt sich, was der ohnehin von Baustellen geplagte Autofahrer in Bramfeld noch ertragen muss.

Eric Brandenburg

Unmengen von Maikäfern

17. Mai: „Überall Maikäfer: Warum es in Hamburg gerade so viele gibt. Einst waren sie fast ausgerottet, doch in diesem Jahr ist die Population ungewöhnlich groß. Was das für die Natur bedeutet“

Ich erinnere mich, dass ich als Schulkind, wohl Ende der 40er-Jahre, zusammen mit anderen Schulkindern auf dem Weg zur Schule an Buchenhecken vorbeikam, in denen Unmengen von Maikäfern herumkrabbelten. Wir hatten Schachteln mit, in denen kleine Zweige und Blätter lagen. Auch kleine Luftlöcher drückten wir in den Karton. In die so präparierten Schachteln wurden die gesammelten Käfer gesetzt. Später wurde getauscht: Müller (mit hellem Kopfschild) gegen Schornsteinfeger (mit dunklem Kopfschild) usw. Das hat uns großen Spaß gemacht.

Ingke Tjebbes

Schlechter Scherz

16. Mai: „Fußball-EM: Alle Großparkplätze am Volksparkstadion gesperrt. Fans müssen mit Bus und Bahn anreisen. Wie die Hamburger Polizei die Spiele sichern will“

Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, dass alle Parkplätze am Volksparkstadion zu den Spielen gesperrt sein werden, weil die UEFA, Deutschland und die Städte sich auf eine nachhaltige EM geeinigt hätten. Es müsste ja wohl auch heißen: Keiner soll mit dem Auto anreisen. Und nicht: Keiner wird mit dem Auto anreisen. Das wird natürlich sehr wohl passieren und zum nachhaltigen Chaos in der ganzen Stadt führen. Die Shuttle-Busse möchte ich sehen, die 55.000 Fans von der S-Bahn Stellingen zum Stadion fahren. Schon vergessen, dass das Stadion gar keine direkte Bahn-Anbindung hat? Auch dass sich die Städte, in denen die Spiele stattfinden, darauf verständigt haben, entspricht nicht der Wahrheit: in München kann man bereits jetzt pro Spiel für 24 Euro einen Parkplatz vorab buchen – am Stadion! Schade, dass nicht genannt wird, wer das Ganze für Hamburg tatsächlich entschieden hat. Ein Schelm, wer da unseren Fahrrad-Senator Anjes Tjarks verdächtigt. Ich bin froh, dass ich mir das Ganze vom Sofa aus ansehen kann.

Dietlind Wisbar

Frauenfußball Männersache?

18. Mai: „Brasilien ist Gastgeber der Frauen-WM 2027. DFB unterliegt wie erwartet deutlich mit seiner Bewerbung“

Ist es nicht wunderbar, dass es im Fußballland Brasilien stattfindet? Eine tolle Entscheidung, doch ich frage mich: Wie viele Frauen haben an der Entscheidung mitgewirkt? Waren überhaupt welche dabei? Ist Frauenfußball Männersache? Aber es ist kein Wunder, denn in fast allen Medien kommt der Frauensport, wenn es gut läuft, mit Glück an zweiter Stelle oder erst am nächsten Tag.

Gerd Manzel

FDP gegen Rente mit 65

16. Mai: „‘Niemand wird weniger netto haben‘. Finanzminister Christian Lindner (FDP) über die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 – und die Rente mit 63“

FDP gegen Rente mit 65 – so müssten Ihre Schlagzeilen richtigerweise heißen. Denn: Die Rente mit 63 bewegt sich auf den Renten-Eintritt mit 65 zu, jedes Jahr ein Stück mehr. Genauso wie das normale Renteneintrittsalter sich schrittweise auf 67 zubewegt. Wenn Sie also einerseits von der Rente mit 63 schreiben, andererseits von der Rente mit 67, dann suggerieren Sie, dass es sich um vier Jahre Unterschied handelt statt in Wirklichkeit um zwei Jahre. Das gefällt sicher denjenigen, die eine vorzeitige Rente für Menschen mit mehr als 45-jähriger Beschäftigung abschaffen möchten. Im Übrigen wird an den 45 Jahren Beschäftigung, die Voraussetzung für den früheren Renteneintritt sind, sehr deutlich, wer begünstigt ist: nur diejenigen, die im Alter zwischen 18 und 20 Jahren mit der Arbeit oder zumeist einer dualen Ausbildung begonnen haben – nicht, wer erst mit 30 ins Arbeitsleben tritt. Im Kern geht es der FDP um Rentenkürzung. Länger arbeiten kann man ja heute schon, allerdings mit dann auch steigenden Rentenansprüchen.

Ulrich Meinecke, Hamburg

