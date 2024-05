Kaltenkirchen (dpa/lno). Das reetgedeckte Haus eines Bürogebäudes brennt in der Nacht in Kaltenkirchen. Die Feuerwehr löscht bis in den Morgen.

Der Dachstuhl eines Hauses in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten. Dabei sei ein sechsstelliger Schaden entstanden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vorerst noch mit den Löscharbeiten in dem Bürogebäude beschäftigt gewesen. Die Kriminalpolizei habe das Haus beschlagnahmt und ermittelt nun. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Kieler Straße in Kaltenkirchen bleibt laut der Sprecherin noch bis in den Vormittag hinein gesperrt.

