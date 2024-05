Kiel (dpa/lno). Die Protestierenden ziehen am Mittwoch bis vors Landeshaus in Kiel, um Forderungen zu übergeben.

Bei einer Demonstration für soziale Gerechtigkeit werden am Mittwoch in Kiel zahlreiche Menschen aus sozialen Berufen erwartet. Dazu aufgerufen haben die Landesverbände von Arbeiterwohlfahrt und Der Paritätische in Schleswig-Holstein. Die Versammlung beginnt gegen 11.00 Uhr mit einer kurzen Kundgebung auf dem Rathausplatz, dann ziehen die Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Stadt und entlang der Kiellinie zum schleswig-holsteinischen Landtag. Dort findet gegen 12.00 Uhr die Hauptkundgebung statt, auf der auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu den Versammelten sprechen soll. Ihm wollen die Veranstalter ein Forderungspapier übergeben. Zu gleicher Zeit ist eine Sitzung des schleswig-holsteinischen Landtages, sodass die Demonstrierenden auch mit Abgeordneten ins Gespräch kommen wollen.

