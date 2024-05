Themen: Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 +++ Heftiger Streit um Islamismus +++ Großparkplätze am Volksparkstadion gesperrt

Sport schafft Verbindungen

14. Mai: 29.546 werden sagen: Ich war dabei. Der FC St. Pauli spielt in einer anderen Liga. Der erste Bundesliga-Aufstieg seit 14 Jahren, der erste Platzsturm am Millerntor seit 29. Und ein kollektives Glücksgefühl.

Ihre Liebeserklärung an den FC St. Pauli in der heutigen Ausgabe hat mich sehr berührt. Ich bin kein ausgesprochener St.-Pauli-Fan, aber ich bin ein ausgesprochener Sportfan. Und als ehemaliger Leistungs- und Mannschaftssportler finde ich, dass Sie die Gefühle, die sich für einen Sportler und einen Fan im Verlauf des Sportlerlebens einstellen, die Tristesse in grauen Zeiten und das schier überschäumende Glück nach großen Erfolgen sehr treffend beschrieben haben. Sport – richtig ausgeübt und gelebt – und die Begeisterung als Fan dafür – ohne Häme oder gar Gewalt gegen den Gegner – ist mehr als nur die schönste Nebensache der Welt. Sport und richtig verstandene Begeisterung für den Sport kann innere Stärke geben – nicht nur bei Erfolgen – und kann Verbindungen zu anderen Menschen schaffen, die man sonst nicht erfahren würde.

Ulf Meyer-Kessel

Passt nicht zu Lindners Ideen

16. Mai: „Niemand wird weniger netto haben“. Finanzminister Christian Lindner (FDP) über die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 – und die Rente mit 63

Wie die Deutsche Rentenversicherung seit etlichen Monaten mit selbstständigen Dozenten und mit Privatschulen, die ebensolche beschäftigen, umgeht, passt so gar nicht mit Herrn Lindners propagierten Optimierungsideen zusammen. Natürlich sind die Rentenkassen leer, und natürlich müssen diese wieder irgendwie gefüllt werden, aber dass nun, von Journalisten und der Öffentlichkeit größtenteils unbemerkt, eine ganze Berufsgruppe dafür geopfert werden soll, geht doch etwas zu weit. Ziel der massiven Anstrengungen der Deutschen Rentenversicherung ist es einerseits, bei den Privatschulen eine Festanstellung aller Mitarbeiter zu erzwingen und andererseits, die selbstständigen Dozenten dazu zu zwingen, jede Einzelrechnung sofort an die Rentenkasse zu schicken, damit diese dann den entsprechenden Sozialbeitrag errechnen und mittels SEPA-Einzugsermächtigung einziehen kann. Was wären die langfristigen Folgen? Die Privatschulen müssten die Gebühren beträchtlich erhöhen, damit sie ihren Anteil der Sozialabgaben für ihre Angestellten übernehmen können. Die Anzahl der Neuanmeldungen wird zwangsläufig zurückgehen, und ob sich unter den neuen Bedingungen dann derartige Schulen halten werden, ist mehr als fraglich. Und die Anzahl der selbstständigen Dozenten wird sich ebenfalls beträchtlich reduzieren, denn man wird nicht mehr an mehreren Instituten gleichzeitig arbeiten können, und man wird einen deutlichen monatlichen Nettoverlust kompensieren müssen. Es gibt noch eine weitere Konsequenz: Der Fachkräftemangel kann nur dann mithilfe von ausländischen Fachkräften ausgeglichen werden, wenn diese die deutsche Sprache gelernt haben. Doch wo sollen sie lernen, wenn es wegen der restriktiven Handhabung der Rentenversicherungen bald keine Deutsch-Institute mehr geben wird? Staatliche Schulen sind dafür nicht ausgelegt. Alles in allem wird der erhoffte Strom der Sozialabgaben schnell wieder versiegen, da es die betroffenen Menschen und Institutionen, die ja keine Lobby haben und daher eine leichte Beute sind, bald nicht mehr geben wird. Und erst dann wird man wissen, wie viele Menschen in wie vielen Lehrbereichen wie viele Stunden gearbeitet haben.

Fritz Höffeler, Hamburg

Bizarrer Streit

16. Mai: Heftiger Streit um Islamismus. Bürgerschaft: Regierung und Opposition schenken sich nichts in Debatte zu Steindamm-Demos

Der Streit in der Bürgerschaft über den Islamismus mutet recht bizarr an, denn sowohl die Linke, als auch CDU, SPD und GRÜNE haben lange Zeit am Tisch mit Islamisten und islamischen Fundamentalisten gesessen, u. a. bei Verhandlungen mit der Schura, in der die radikale schiitische Blaue Moschee Mitglied war und auch die Millî Görüş (rechtsradikale Türken). Und lange Zeit wurde bei der Ausbreitung des Islamismus in Hamburg nur zugeschaut. Dass die Linke (hier Frau Özdemir) diese Debatte auch noch nutzt, wieder über ihr Lieblingsthema „die AfD ist schuld“ zu lamentieren, ist allerdings der Gipfel. Wer über Extremismus schweigt, sollte beim Thema Demokratie den Mund halten.

Petra Müller

Eingriff in die persönliche Freiheit

16. Mai: Fußball-EM: Alle Großparkplätze am Volksparkstadion gesperrt. Fans müssen mit Bus und Bahn anreisen. Wie die Hamburger Polizei die Spiele sichern will

Jetzt werden sogar schon die ausländischen Fußballfans von unseren Autohassern bevormundet, als wenn es nicht reichen würde, ständig die eigene Bevölkerung maßregeln zu wollen. Jetzt wird sogar staatlich vorgegeben, wie jemand anzureisen hat, dies ist wohl unbestritten ein Eingriff in die persönliche Freiheit, unglaublich. Wo sollen die Holländer, Dänen, Polen usw. denn dann bitte ihre Autos abstellen? Etwa im ganzen Stadtgebiet!? Alle, die nicht mehr gut zu Fuß oder sonst wie eingeschränkt sind, werden somit wieder von vornherein übergangen. Ich bin gespannt, wie die Deutsche Bahn und der HVV die zusätzlichen Fan-Massen abwickeln wollen, das kann ja nur peinlich werden. Man kann über diesen Schildbürgerstreich wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln.

Armin Dreier

Das war klar

17. Mai: Regierung muss Klima-Programm nachschärfen

Ja, Leute, das war schon vorher klar. Wer Gesetze macht, muss wissen, dass man sie weitgehend einhalten kann. Hamburg ist Staustadt. Wo sind die Schuldigen wohl zu suchen? Am besten gehen wir zunächst ins Hamburger Rathaus und suchen den Verkehrssenator. Und am 9. Juni 2024 geht‘s ihm wohl endlich an den Kragen. Autofahrer und Fußgänger sind nämlich kein Freiwild für Radfahrer.

Rainer Horneburg, Hamburg

Kernproblem nicht erkannt

17. Mai: Feste Plätze für E-Scooter im Bezirk Nord. Neue Regelung an U-Bahn-Haltestellen beschlossen

Der Artikel zeigt wieder einmal wunderbar auf, dass SPD und, natürlich, Grüne in ihrer verkehrspolitischen Blase leben und das Kernproblem der E-Scooter-Plage nicht erkannt haben – oder gar bewusst ignorieren. Das rücksichtslose Abstellen von E-Scootern auf Bürgersteigen u. ä. in den Stadtteilen wird doch damit nicht beseitigt. Vor U-Bahnhöfen ist oftmals viel Platz, somit sind wild abgestellte E-Scooter nur einfach störend, zudem kann man zwar Abstellflächen ausweisen, nützen wird das aber auch nichts, sind E-Scooter-Fahrer doch für ihre Ignoranz von Verkehrs- und sonstigen Regeln bekannt. Zudem wäre es doch wohl Aufgabe der Verleiher, die Kosten fürs Einrichten und Pflegen zu übernehmen, nicht die des Steuerzahlers! Das Kernproblem ist doch das Herumstehen/-liegen von E-Scootern auf Bürgersteigen und anderen Flächen in den Quartieren fernab der U-Bahnhöfe. Die Sprecherin für Mobilität der Grünen führt zwar richtig aus, dass viele E-Scooter-Nutzer ihre Fahrt an einem U-Bahnhof beenden, verschweigt aber wohl wissentlich, dass diese Nutzer die Fahrt irgendwo im Quartier begonnen haben, also einen der wild abgestellten E-Scooter benutzt haben (das geht ja noch). Allerdings verschweigt sie erst recht, dass viele Nutzer auch von U-Bahnhöfen wegfahren, um dann am Ziel den E-Scooter auf dem Bürgersteig abzustellen oder achtlos irgendwo liegen zu lassen. Das Problem wäre doch nur zu lösen, könnten E-Scooter nur an festen Abstellorten entliehen und zurückgegeben werden, vergleichbar den Fahrrädern von Stadtrad – oder man nimmt die Anbieter in Haftung (die können die Strafen sich dann bequem von ihren Kunden wiederholen). Eine Melde-App für die Erfassung des Kennzeichens, 100 Euro Strafe (Hälfte davon für die meldenden Bürger) für jede Meldung, das würde die Betreiber wohl schnell aktiv werden lassen! Das Vorhaben zeigt nur erneut auf, die Mobilitätswende per E-Scooter ist gescheitert

Peter Drygalla

