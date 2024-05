Hamburg (dpa/lno). Rund 265.500 Hamburger Schülerinnen und Schülern starten in die lange ersehnten Maiferien. Ehe sie ihre Urlaubsorte erreichen, müssen sie und ihre Eltern mit langen Staus auf den Autobahnen rechnen.

Hamburgs Schülerinnen und Schüler starten am Freitag in ihren letzten Schultag vor den Maiferien. Nach Schulschluss liegen inklusive der Pfingstfeiertage neun freie Tage vor ihnen. Im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern in anderen Bundesländern, wo die Ferien oft zwei Wochen dauern, ist das relativ wenig. Allerdings hatten Hamburgs Kinder und Jugendliche im März zwei Wochen Osterferien, die wiederum in anderen Bundesländern kürzer ausgefallen sind. In diesem Schuljahr besuchen rund 265.500 Kinder und Jugendliche eine der rund 470 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt - nach Angaben der Schulbehörde so viele wie noch nie.

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) hatte sich zuletzt für eine Verkürzung der „Skiferien“ im März und im Gegenzug für eine Verlängerung der Ferien im Mai ausgesprochen. „Schulferien sollten für alle Kinder - unabhängig vom Geldbeutel der Eltern - eine schöne Zeit sein. Draußen kicken, schwimmen gehen oder Ausflüge machen“, sagte sie der „Hamburger Morgenpost“. „All das macht im Mai mehr Spaß als im März.“ Daher sei sie dafür, die Märzferien auf eine Woche zu verkürzen und die Ferien im Mai auf zwei Wochen zu verlängern. „Das nimmt niemandem etwas weg, gibt aber denjenigen etwas, die sich weder Skifahren noch Fernreise leisten können.“ Zustimmung kam von den Linken.

Der ADAC rechnet zu Pfingsten mit viel Verkehr und Staus auf den Autobahnen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die massivsten Verkehrsstörungen seien besonders am Freitagnachmittag und Samstagvormittag sowie am Pfingstmontag zu erwarten, sagte ein Sprecher. Als stauanfällig gelten vor allem die Autobahn A7 nördlich und südlich des Hamburger Elbtunnels sowie die Autobahn A1 (Bremen-Lübeck). Mit Staus sei auch auf der A20 bei Lübeck sowie im weiteren Verlauf in Richtung Rostock bei Kröpelin sowie östlich der Hansestadt bei Tessin (Landkreis Rostock) zu rechnen. Und auch Sylt-Urlauber müssen sich bei der Autoverladung in Niebüll (Nordfriesland) auf Wartezeiten einstellen.

