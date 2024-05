Hamburg/Kiel (dpa/lno). Sonniges Wetter und knackiger Wind erwarten Hamburg und Schleswig-Holstein zur Wochenmitte. Und es wird warm am Mittwoch.

Am Mittwoch soll es in Hamburg und Schleswig-Holstein sonnig und trocken werden. Es werden 23 bis 27 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Nur an den Küstenabschnitten mit Seewind soll es um die 18 Grad frisch bleiben.

Zu den sommerlichen Temperaturen kommt ein mäßiger bis frischer, an der Küste teils starker Ostwind. Gebietsweise werden Windböen erwartet, zwischen Nordfriesland und Angeln teils stürmische Böen.

In der Nacht zum Donnerstag soll es klar oder gering bewölkt und trocken sein. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad. Dazu kommt ein schwacher bis mäßiger, an der See frischer Ostwind. Am Donnerstag und Freitag soll es laut Deutschem Wetterdienst trocken und sonnig bleiben.

