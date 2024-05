Hamburg (dpa/lno). Für die Towers ist es ein Finale. Doch von Nervosität ist in der Partie gegen Göttingen nichts zu spüren. Am Ende feiern die Hanseaten einen überzeugenden Sieg und stehen in den Play-Ins.

Die Veolia Towers Hamburg haben sich dank eines insgesamt souveränen Sieges gegen die BG Göttingen für die Play-Ins in der Basketball-Bundesliga qualifiziert. Mit dem 79:66 (40:27) am letzten Spieltag am Sonntag vor 3004 Zuschauern in der Inselpark Arena sicherte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky den zehnten Tabellenplatz und muss nun am Dienstag bei den EWE Baskets Oldenburg antreten. Nur der Sieger wahrt die Chance auf die Playoffs, für den Verlierer ist die Saison vorbei.

Dabei gelang den Towers ein Start nach Maß ins letzte Hauptrundenspiel. Die Hausherren legten eine 13:0-Serie hin, bevor Göttingen nach rund sechs Minuten per Freiwurf den ersten Punkt verbuchte. Im weiteren Verlauf steigerten sich die Gäste und reduzierten den Abstand zeitweilig auf sieben Punkte, in den letzten Minuten vor der Pause setzten sich die Hamburger aber erneut ab.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren das dominante Team und bauten ihre Führung aus. Der Vorsprung wuchs Mitte des Schlussabschnittes auf 30 Punkte an. Barloschky nutzte das Polster seines Teams und wechselte eifrig durch. Göttingen verkürzte den Rückstand in dieser Phase zwar wieder deutlich, wurde Hamburg aber nicht mehr gefährlich. Bester Werder war William Christmas (18 Punkte).

© dpa-infocom, dpa:240512-99-06249/2 (dpa)