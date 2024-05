Hamburg (dpa/lno). 13 Jahre hat es gedauert. Jetzt kehrt der FC St. Pauli in die Bundesliga zurück. Ein 3:1 gegen Osnabrück löst am Sonntag eine große Aufstiegsparty aus.

Die passende Musik zum Bundesliga-Aufstieg des FC St. Pauli lieferte ein alter Song von Marius Müller-Westernhagen. „Ich bin wieder hier, in meinem Revier“, lief in voller Dröhnung aus den Stadionlautsprechern, als unten auf dem Rasen am Millerntor tausende Fans des Kultclubs die Erstliga-Rückkehr nach 13 Jahren feierten.

„Das ist unbeschreiblich. Man hat schon im Spiel gesehen, wie die Fans danach lechzen“, sagte Trainer Fabian Hürzeler nach dem 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den VfL Osnabrück, der den sechsten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte am Sonntag schon am vorletzten Spieltag dieser Zweitliga-Saison perfekt machte.

Hürzeler ist das Gesicht dieses Erfolgs. Schon vor seinem Sky-Interview wurde er von einigen Fans auf Schultern über das Spielfeld getragen. Während des Gesprächs gossen ihm Mitarbeiter des Vereins dann vor laufenden Kameras eine Ladung Bier über den Kopf.

Als jüngster Trainer des deutschen Profifußballs hatte der 31-Jährige die Hamburger im Dezember 2022 auf dem 15. Tabellenplatz übernommen. Und längst nicht alle Fans, die ihn an diesem Sonntag so ausgelassen feierten, waren wegen der vorangegangenen Trennung von dem Clubidol Timo Schultz damit einverstanden. Aber schon in den ersten Spielen setzte danach eine bemerkenswerte spielerische Entwicklung ein, die den FC St. Pauli nun in die erste Liga brachte. Der Aufstieg des Nordrivalen Holstein Kiel ist eine Überraschung. St. Pauli aber war über die gesamte Saison gesehen das beste Team der zweiten Liga.

Seinen beliebten Vorgänger Schultz würdigte Hürzeler nach dem Aufstieg ausdrücklich. „Das Ganze hat vor vier Jahren begonnen, als ich mit Timo (Schultz) und Loic (Favé) hier angefangen habe, zu arbeiten“, sagte er. „Da haben wir die Basis geschaffen. Jetzt haben wir die Krönung in dieser Saison mit diesem Erfolg.“

Aufstiegsheld gegen Osnabrück war der Engländer Oladapo Afolayan. Der 26-Jährige brachte St. Pauli schon in der siebten Minute in Führung. Kurz nach der Pause legte er gegen den Tabellenletzten einen erlösenden zweiten Treffer nach (58.). Marcel Hartel traf nach Flanke von Afolayan ebenfalls noch (68.). Lars Kehl verwandelte in der Nachspielzeit (90.+1) noch einen Foulelfmeter für den VfL. Zu diesem Zeitpunkt standen schon zahlreiche St.-Pauli-Fans am Spielfeldrand und warteten auf den Schlusspfiff. Als der kurz darauf ertönte, stürmten sie zu Tausenden auf den Rasen.

„Ich war erst einmal in der Kabine, um das realisieren zu können“, sagte der gebürtige Hamburger Hauke Wahl. „Dieser Verein hat eine solche Wucht.“

Was aber selbst in diesem ausgelassenen Moment noch eine Rolle spielte, war das Verhältnis zu dem wieder einmal am Aufstieg gescheiterten Stadtrivalen Hamburger SV. Noch vor einer Woche hatte St. Pauli das Stadtderby mit 0:1 verloren. Er habe danach „sehr viel Häme bekommen aus allen Bereichen“, sagte Hürzeler. „Deswegen bin ich entsprechend stolz sagen zu können, dass wir die Nummer eins der Stadt sind.“

Die St.-Pauli-Fans revanchierten sich am Sonntag für die Derby-Schmach, indem sie den großen Nachbarn mit dem alten Lied „Wer wird Deutscher Meister? H-H-H-HSV“ verhöhnten. Dabei waren die ersten Glückwünsche zur Bundesliga-Rückkehr sogar aus dem Volkspark gekommen. „Bei aller Rivalität: Glückwunsch zum Aufstieg“, schrieb der HSV via X.

