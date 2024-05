Nach dem Aufstieg der Kiezkicker in die Fußball-Bundesliga gratuliert auch das Rathaus. Senator Andy Grote glaubt an eine gute sportliche Zukunft des FC St. Pauli.

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Sportsenator Andy Grote hat dem FC St. Pauli zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gratuliert. „Heute bebt der Kiez und Hamburg feiert braun-weiß! Mit dem FC St. Pauli ist der Hamburger Fußball endlich wieder da, wo er hingehört: in der 1. Liga“, sagte der SPD-Politiker nach dem 3:1 der Kiezkicker am Sonntag gegen den VfL Osnabrück.

Grote glaubt nach dem sechsten Erstliga-Aufstieg des FC St. Pauli an eine gute sportliche Zukunft des Clubs: „Das, was der Verein an Substanz über Monate und Jahre aufgebaut hat, verspricht großes Potenzial, um erstmals längerfristig in der Bundesliga bestehen zu können. Mit dieser Willensstärke und Zielstrebigkeit kann es weitergehen.“

© dpa-infocom, dpa:240512-99-05441/2 (dpa)