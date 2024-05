Struvenhütten (dpa/lno). Im Kreis Segeberg ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt, nachdem er mit einem Wagen zusammengestoßen ist. Die Fahrerin des Autos muss ins Krankenhaus.

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist im Kreis Segeberg in den Gegenverkehr geraten, mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Warum der Mann in der Rechtskurve bei Struvenhütten auf die Gegenfahrbahn gekommen ist, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Mann sei am Samstag trotz Wiederbelebungsversuchen aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle gestorben. Die Autofahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

