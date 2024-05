Hamburg/Osnabrück. Schreien, Schimpfen, Schießen - das sind die üblichen Geräusche eines Fußballspiels. Am Sonntag soll das anders sein. Dann sind harmonische Melodien geplant. Musiker vertonen ein St.-Pauli-Spiel.

Jedes Tor hat eine bestimmte Melodie und jede Mannschaft spielt mit eigenem Sound - in der Laeiszhalle in Hamburg wird am Sonntag das Fußballspiel der Zweitligisten St. Pauli und VfL Osnabrück vertont. Das Konzert startet pünktlich zum Anpfiff (13.30 Uhr). Wie es am Ende klingt, bestimmen die Spieler auf dem Feld, denn alle Ecken, Einwürfe oder Tore haben eine eigene, wiederkehrende Melodie und die werden jeweils live von zwei Bands gespielt. Das Projekt „The Game“ ist eine Aktion des Fußballvereins St. Pauli und des Hamburger Reeperbahn-Festivals.

Auf der Bühne treten das renommierte Ensemble Resonanz und die Band des bekannten Elektronik-Künstlers Matthew Herbert „gegeneinander“ an. Sowohl die Musikerinnen und Musiker als auch das Publikum sehen das Fußballspiel dabei live auf Monitoren.

© dpa-infocom, dpa:240511-99-997206/3 (dpa)