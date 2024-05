Rendsburg (dpa/lno). Wer am Dienstag von Kiel oder Hamburg aus über die Autobahn 7 Richtung Norden fahren möchte, sollte mehr Zeit einplanen. Die Rader Hochbrücke wird wegen Sanierungsarbeiten zwischen 9.00 und 15.00 Uhr im Bereich des Autobahnkreuzes Rendsburg auf eine Spur verengt. Der Verkehr in Richtung Norden wird dabei auf der Parallelfahrbahn durch das Autobahnkreuz umgeleitet, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte. Zudem werde, um den Verkehrsfluss zu verbessern, die Auffahrt auf das Autobahnkreuz in Richtung Norden während der Arbeiten gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240503-99-903194/3 (dpa)