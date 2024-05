Hamburg (dpa/lno). „Die Weichen für die Wirtschaft werden jetzt gestellt“, sind die Handels- und die Handwerkskammer Hamburg überzeugt. Beide rufen deshalb zur Teilnahme an der Europawahl am 9. Juni auf.

Die Handels- und die Handwerkskammer Hamburg haben gemeinsam Unternehmerinnen und Unternehmer sowie deren Beschäftigte zur Teilnahme an der Europawahl am 9. Juni aufgerufen. „Gehen Sie wählen und nutzen Sie Ihre Stimme für ein starkes Europa, das Freiheit, Sicherheit und Wohlstand ermöglicht“, erklärten Handelskammer-Präses Norbert Aust und Handwerkskammer-Präsident Hjalmar Stemmann am Freitag. Für die Hamburger Wirtschaft sei ein starkes, zukunftsorientiertes und demokratisches Europa bedeutender denn je.

„Die Weichen für die Wirtschaft werden jetzt gestellt“, betonten Aust und Stemmann. Klimaneutralität, Freihandelsabkommen, künstliche Intelligenz, Verteidigung - im globalen Wettbewerb könne man nur gemeinsam mit den Partnern in Europa bestehen. „Zugleich gilt es, innerhalb der Europäischen Union einen fairen Wettbewerb zu sichern und bürokratische Belastungen schon in der EU-Gesetzgebung abzusenken.“

Hamburgs Bürgerinnen und Bürger können am 9. Juni neben den Abgeordneten des Europaparlaments auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksversammlungen wählen. Die rund 1,43 Millionen Benachrichtigungen werden seit Freitag von der Post zugestellt, wie die Innenbehörde zuletzt mitgeteilt hatte. Wer bis zum 18. Mai keine Wahlunterlagen erhalten hat, soll sich bei der lokalen Wahldienststelle melden. Die 1269 Wahllokale haben am Wahltag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Die Handelskammer Hamburg vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 180.000 Unternehmen. Die Handwerkskammer wiederum kümmert sich nach eigenen Angaben um rund 15.000 Betriebe mit mehr als 105.000 Beschäftigten in 93 handwerklichen und 54 handwerksähnlichen Gewerken.

