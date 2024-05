Hamburg (dpa/lno) –. Ein 60-Jähriger will im Hamburger Stadtteil Hoheluft-Ost vermutlich die Straße über eine Busspur überqueren. Dabei erfasst ihn ein Bus.

Ein 60-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Hamburg von einem Linienbus angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 60-Jährige sei gegen 19.30 Uhr in der Hoheluftchaussee im Stadtteil Hoheluft-Ost mutmaßlich auf eine Busspur gelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei habe ihn der heranfahrende Linienbus erfasst. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240503-99-898956/2 (dpa)