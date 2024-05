Wittenburg. Autofahrer müssen am Freitagvormittag auf der A24 mit Behinderungen rechnen. Wegen einer Baustelle bei Wittenburg wird ein Autobahnabschnitt in Richtung Berlin mehrere Stunden gesperrt.

Autofahrer auf der A24 in Richtung Berlin müssen am Freitag (8.00 Uhr) in Mecklenburg-Vorpommern mit Behinderungen zwischen Wittenburg und Hagenow rechnen. Von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr ist die Fahrbahn in dieser Richtung voll gesperrt, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte. Grund sind demnach Instandsetzungsarbeiten an einer Baustellenabsicherung. Der Verkehr werde im Landkreis Ludwigslust-Parchim an der Anschlussstelle Wittenburg von der A24 und über eine ausgeschilderte Umgehungsstrecke bis zur Anschlussstelle Hagenow geleitet. Dort geht es wieder auf die A24. Am Dienstag war bereits die Richtungsfahrbahn Hamburg an der Stelle für drei Stunden voll gesperrt worden.

© dpa-infocom, dpa:240502-99-892968/2 (dpa)