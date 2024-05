Hamburg. Mehr als 30 Jahre lang hatte der Hamburger Rowohlt-Verlag die Werke Paul Austers veröffentlicht. Nun trauert der Verlag um den erfolgreichen US-Schriftsteller.

Der Hamburger Rowohlt-Verlag trauert um den am Dienstag gestorben US-Schriftsteller Paul Auster. Er sei einer der herausragenden Autoren der US-amerikanischen Literatur unserer Gegenwart gewesen, teilte der Verlag am Mittwoch in Hamburg mit. „Seit 1989 erschienen die deutschen Übersetzungen seiner Bücher im Rowohlt-Verlag, eine lang andauernde und tiefe Verbindung, die uns den Verlust umso schmerzlicher spüren lässt.“

Auster war am Dienstag nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren gestorben. Er erlag in seinem Zuhause im New Yorker Stadtteil Brooklyn den Folgen einer Krebserkrankung, wie die „New York Times“ und der britische „Guardian“ unter Berufung auf seine Vertraute Jacki Lyden berichteten. Auster litt seit mehr als zwei Jahren an Lungenkrebs.

