Sie kümmern sich vor lauter Papierkram kaum noch um Ihren eigentlichen Job? Wichtige Projekte geraten ins Stocken? Genehmigungen lassen auf sich warten oder Sie müssen über Ihre Lieferketten Bericht erstatten? Wehren Sie sich. NORDMETALL verleiht Ihnen eine starke Stimme, die in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit Gehör findet.

Deutschland ächzt unter der immer weiter wuchernden Bürokratie. Mehr als 12.000 Berichtspflichten machen den Unternehmerinnen und Unternehmern das Wirtschaften hierzulande schwer. Jedes Jahr kostet sie das insgesamt rund 50 Milliarden Euro – und jede Menge Nerven.

Selbst der Normenkontrollrat der Bundesregierung beklagt, dass vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen viele personelle und finanzielle Ressourcen durch bürokratische Pflichten gebunden werden. Diese Paragrafenlast treibt unter anderem die Bauern auf die Straße sowie Ärztinnen und Ärzte in den Streik. In der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie fühlen sich neun von zehn Unternehmen durch überbordende Bürokratie stark belastet, wie eine Umfrage unter den Mitgliedern des Arbeitgeberverbandes NORDMETALL ergab. Das hemmt Innovationen und schadet Deutschland im internationalen Wettbewerb.

Sie wissen, wo der Schuh drückt

„Die Politik muss endlich massive Anstrengungen unternehmen, um die sehr schlechten Rahmenbedingungen zu verbessern. Wir brauchen eine Industriepolitik, die die Kräfte des Marktes durch Steuer- und Abgabensenkungen entfesselt. Die nötige Transformation der Wirtschaft darf nicht länger durch überflüssige Vorschriften behindert werden“, fordert NORDMETALL-Präsident Folkmar Ukena.

„Die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland sind mehr als bereit, ihren Teil zum Bürokratieabbau beizutragen“, sagt Ukena, der auch geschäftsführender Gesellschafter der LEDA Werk GmbH in Leer, Ostfriesland, ist. So hätten im vergangenen Jahr fast 450 konkrete Vorschläge aus Unternehmen und Verbänden das Bundesjustizministerium erreicht. „Die Politik weiß jetzt ganz genau, wo der Wirtschaft der Schuh drückt. Kluger, guter Politik wäre es ein Bedürfnis, diese Vorschläge zeitnah umzusetzen.“

Wir setzen uns für Ihre Interessen ein

Nur ein Bruchteil der Vorschläge ist jedoch in das jüngste Bürokratieentlastungsgesetz aufgenommen worden. Immerhin ist es Unternehmen und Verbänden nach langem Drängen gelungen, dass zum Beispiel arbeitsrechtliche Nachweise nun in Textform, also auch digital, geführt werden dürfen. „Ein erster wichtiger Schritt in Richtung einer modernen Verwaltung“, sagt Familienunternehmer Ukena.

Der nächste Schritt: eine Landesinitiative aus Schleswig-Holstein zur Bürokratieentlastung für den Mittelstand im Bundesrat, die NORDMETALL ausdrücklich unterstützt. Denn kluge Vorschläge gibt es viele – etwa für jedes neue Gesetz zwei alte abschaffen, frühzeitig Praxischecks im Gesetzgebungsverfahren durchführen oder die Folgen neuer EU-Richtlinien bereits zu Beginn der Gesetzgebung gemeinsam mit Wirtschaftsvertretern abschätzen. Die Bundesregierung muss diese Vorschläge einfach nur umsetzen!

NORDMETALL verleiht Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland zu diesem und anderen Themen eine starke Stimme und politisches Gewicht. Als Spezialist für Arbeitsbeziehungen setzen wir uns für eine starke norddeutsche Wirtschaft und gute Standortbedingungen ein.

Lernen Sie NORDMETALL kennen und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie als Mitglied von den zahlreichen Angeboten profitieren können.

www.zusammen-zukunftsstark.de