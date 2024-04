Hamburg (dpa/lno). Hamburg hat ein neues Internet-Storchenpaar. Und nun haben die Leser der „Zeit“ auch der neuen Dame des Webcam-Duos einen Namen gegeben. Der passt in den Norden.

Die neue Partnerin des Hamburger Webcam-Storchs Fiete hat nun auch einen Namen: Die Weißstorch-Dame heißt jetzt Jette, wie der Naturschutzbund Nabu Hamburg am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Nabu hatte gemeinsam mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ und deren Newsletter „Elbvertiefung“ aufgerufen, Namensvorschläge für die neue Partnerin einzureichen. Am Ende landeten 150 verschiedene Vorschläge in der Redaktion und beim Nabu. Am meisten wurden die Namen Jette, Frieda/Frida, Heidi, Emma und Paula genannt.

Das Nabu-Team sei in seiner Entscheidung der klaren Wahlsiegerin gefolgt, sagte Nabu-Hamburg-Chef Malte Siegert laut Mitteilung. „Dass so viele Menschen unabhängig voneinander den Namen Jette vorgeschlagen haben, können wir nicht ignorieren. Der Name passt wunderbar zu Hamburg und wir wollen damit auch das mehrheitliche Votum würdigen.“

Fiete hatte im vergangenen Jahr seine Partnerin Erna verloren. Die Gründe dafür kennt der Nabu nicht. Das Paar hatte seit 2018 jedes Jahr in dem Horst im Hamburger Stadtteil Curslack seine Jungen groß gezogen. Eine Nabu-Webcam schaut dabei Tag und Nacht in das Nest. Das neue Duo hat sich bereits gepaart. Deshalb sei schon bald mit den ersten Eiern zu rechnen.

Fiete und Jette sind eines von zahlreichen Storchenpaaren, die ihren Frühling und Sommer in Hamburg verbringen. Im vergangenen Jahr hatten 40 Storchenpaare 98 Jungstörche groß gezogen, sechs Waisen wurden zudem von Hand aufgezogen.

© dpa-infocom, dpa:240411-99-634104/2 (dpa)