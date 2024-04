Wismar. Seefahrt braucht auch Lotsen. Wer den Beruf ergreifen will, bekommt länderübergreifend in Wismar eine neue Möglichkeit.

An der Hochschule Wismar werden künftig Seelotsen ausgebildet. Der Master-Studiengang „Maritime Pilotage“ beginnt zum Wintersemester 2024/25. Der Bund sowie die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein unterschrieben dazu am Dienstag eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung, wie das Wissenschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommerns am Dienstag mitteilte.

Die Ausbildung stehe auch Bewerbern offen, die keine zweijährige Seefahrtzeit als Kapitän vorweisen können. Auch Bachelorabsolventen der Fachrichtung Nautik mit einer Befähigung zum Nautischen Wachoffizier hätten die Möglichkeit, in einer zweijährigen Ausbildung mit integriertem Masterstudium die Seelotsen-Qualifikation zu erwerben. Der Vereinbarung war eine Kooperation zwischen der Hochschule Wismar, der Hochschule Flensburg und der Bundeslotsenkammer vorausgegangen.

© dpa-infocom, dpa:240409-99-614549/2 (dpa)