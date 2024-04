Hamburg (dpa/lno). Die Alsterfontäne auf der Binnenalster in Hamburg ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Hansestadt. Wenn sie sprudelt, ist gleich ein bisschen mehr Frühling. Am Dienstag nun wurde sie angeworfen.

Die Hamburger Alsterfontäne sprudelt wieder. Am Dienstag ist das berühmte Wahrzeichen der Stadt auf der Binnenalster in Betrieb genommen worden. Die Alsterfontäne schießt seit 1987 jedes Jahr wieder ihr Wasser hoch in die Luft, wie das Bezirksamt-Mitte am Dienstag mitteilte. Bis zum November wird die Alsterfontäne nun mit ihrem rund 50 Meter hohen Wasserstrahl weithin sichtbar sein. Die Pumpe, die pro Stunde rund 200 Kubikmeter Wasser befördert, soll täglich zwischen 9.00 und 24.00 Uhr laufen. In den vergangenen Jahren sei die leistungsstarke Pumpe immer wieder optimiert worden. Sie verbraucht daher mittlerweile rund 26 Prozent weniger Energie als vor rund sieben Jahren.

„Das Einschalten der Alsterfontäne markiert für mich den Beginn des Frühlings in Hamburg: Die Tage werden länger, die Natur erwacht“, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) laut Mitteilung. Die Alsterfontäne begrüße alle, die entlang der Lombardsbrücke spazieren, auf den Alster-Barkassen fahren oder einfach am Ufer des Jungfernstiegs flanieren.

Dem Bezirksamt zufolge ist die Alsterfontäne damit nun zum 38. Mal in Betrieb genommen worden. Sie gilt als eines der beliebtesten Hamburger Fotomotive.

