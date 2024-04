Hamburg (dpa/lno). Jedes Jahr im Frühjahr dürfen die Hamburger Alsterschwäne ihr Winterquartier verlassen und wieder ausschwärmen. Am Dienstag ist es für die Tiere nun wieder so weit. Es sind weniger als sonst.

Es wird wieder ein wenig weißer auf den Gewässern Hamburgs: Am Dienstag (10.00 Uhr) werden die Hamburger Alsterschwäne aus ihrem Winterquartier entlassen und dürfen entlang der Außenalster und ihren Nebenflüssen und Kanälen ausschwärmen. In den vergangenen Monaten mussten die Höckerschwäne unter einem großen Zelt ausharren - zum Schutz vor der Vogelgrippe. Die überdachte Unterkunft am Eppendorfer Mühlenteich hat geholfen: Kein Schwan hat sich mit der Krankheit angesteckt, wie es vom Hamburger Schwanenwesen hieß.

Am Dienstag werden nun rund 90 Schwäne ausschwärmen, darunter sind etwa 20 Jungtiere. Die sind an ihrem noch grauen Gefieder zu erkennen. Eigentlich schwimmen in Hamburg rund 120 Alsterschwäne. Doch 2023 hatten die Vogelgrippe und ein Bakterium den Bestand dezimiert.

Die Alsterschwäne gelten als eines der Wahrzeichen Hamburgs. Sie werden seit Jahrhunderten in der Hansestadt gehegt und gepflegt. Dafür wurde mit dem Hamburger Schwanenwesen 1674 eigens eine städtische Dienststelle mit dem Amt des Schwanenvaters eingeführt.

