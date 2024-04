Neumünster (dpa/lno). Bundespolizisten haben einen stark betrunkenen Mann auf dem Neumünsteraner Bahnhof in Schutzgewahrsam genommen. Der 47-Jährige hatte am Samstagabend gegen 22.45 Uhr ständig mit dem Kopf gegen Abfahr- und Überwachungsmonitore geschlagen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Er klagte demnach über Schmerzen und machte einen verwirrten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,06 Promille. Rettungskräfte brachten den Mann wenig später in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung blieb.

Bundespolizisten haben einen stark betrunkenen Mann auf dem Neumünsteraner Bahnhof in Schutzgewahrsam genommen. Der 47-Jährige hatte am Samstagabend gegen 22.45 Uhr ständig mit dem Kopf gegen Abfahr- und Überwachungsmonitore geschlagen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Er klagte demnach über Schmerzen und machte einen verwirrten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,06 Promille. Rettungskräfte brachten den Mann wenig später in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung blieb.

© dpa-infocom, dpa:240408-99-599161/2 (dpa)