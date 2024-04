Rendsburg (dpa/lno). Seltener Anblick für zwei Polizeibeamte auf der Autobahn 7: Nur mit dem Beifahrergurt gesichert hatte eine Cabriofahrerin ein riesiges Regal gesichert. Doch die Beamten reagierten hilfsbereit.

Kurioser Einsatz für zwei Beamte der Autobahnpolizei: Als die beiden am Sonntagnachmittag auf der A7 kurz vor der Rader Hochbrücke in Richtung Norden unterwegs waren, bemerkten sie ein Cabrio mit geöffnetem Verdeck, aus dem gut sichtbar ein riesiges Holzregal ragte. Um das Regal durch den Fahrtwind nicht zu verlieren, hielt die Fahrerin dieses mit einer Hand fest, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein Gurt zwischen Kopfstütze der Rücksitzbank und Regal habe nicht ausgereicht, um dieses vor einem Herauswehen zu schützen. Daher habe sie dieses mit der Hand im Fahrzeug gehalten, erklärte die Frau den überraschten Beamten. Diese erteilten der Fahrerin zunächst ein Bußgeld in Höhe von 35 Euro. Anschließend halfen die beiden Polizeibeamten der Frau beim Zerlegen des Regals und verstauten dieses sicher in ihrem Fahrzeug.

