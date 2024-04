Hamburg/Kiel (dpa/lno). Die Temperaturen bleiben mit bis zu 21 Grad Celsius im Norden zum Wochenstart mild. Aber ohne Regenschirm sollten die Menschen besser nicht aus dem Haus gehen.

Die Woche in Hamburg und Schleswig-Holstein startet mit Regen und Gewittern. Ein Tiefausläufer überquert am Montag Hamburg und das südöstliche Schleswig-Holstein und bringt wechselhaftes Wetter und milde Temperaturen, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte.

Im Laufe des Tages ist eine Mischung aus Sonne, Wolken und Regenschauern zu erwarten bei Temperaturen zwischen 13 Grad auf Helgoland und 21 Grad an der Elbe. In der Nacht zum Dienstag soll es vereinzelt Gewitter geben, zum Teil mit starkem Regen von 20 Litern pro Quadratmeter.

Auch am Dienstag soll es tagsüber mit bis zu 21 Grad relativ warm bleiben. In Hamburg und großen Teilen Schleswig-Holstein soll der Tag den Angaben zufolge von Regen und Gewittern bestimmt werden. Ab Mittwoch prognostiziert der Wetterdienst dann kühleres und windig bis stürmisches Wetter.

© dpa-infocom, dpa:240408-99-596010/3 (dpa)