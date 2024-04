Gudow (dpa/lno). Ein 24 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann verlor am Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin prallte der 24-Jährige zunächst in die Bankette und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die 51-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet.

