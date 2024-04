Nürnberg. Holstein Kiel ist auf dem Weg nach oben nicht aufzuhalten. Die Norddeutschen festigen Platz zwei dank eines 4:0 beim 1. FC Nürnberg. Der Dreier wird begünstigt durch einen Turbo-Platzverweis.

Nach einem Blitz-Platzverweis gegen Joseph Hungbo vom 1. FC Nürnberg hat Holstein Kiel seinen Marsch in Richtung Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Dank 78 Minuten in Überzahl feierte die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp am Samstag beim 4:0 (3:0) in Franken ihren vierten Zu-Null-Sieg nacheinander. Damit haben die Kieler als Tabellenzweiter sechs Spieltage vor dem Saisonende schon sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsrang drei, wo aktuell der Hamburger SV liegt.

Vor 31.961 Zuschauern stand der englische Rechtsaußen Hungbo erstmals seit Anfang August wieder in der Startelf der Nürnberger - aber nicht lange. Nach Gelb in der 5. Minute sah er nur sieben Minuten später seine zweite Gelbe Karte und musste vorzeitig vom Platz. Hungbo vergrub beim Gang in die Katakomben tief enttäuscht das Gesicht in seinem Trikot.

Die Kieler nutzten ihre Überzahl gnadenlos aus und ließen den Gastgebern in der ersten Hälfte gar keine Luft zum Atmen. Nach einer Ecke von Philipp Sander traf Marko Ivezic (20.) per Kopf zur Führung. Ein fahrlässiger Einwurf von Jan Gyamerah eröffnete Shuto Machino (34.) die Gelegenheit zum 2:0. Kurz vor der Pause machte Alexander Bernhardsson (43.) mit einem herrlichen Schlenzer alles klar.

Die Kieler schalteten anschließend in den Verwaltungsmodus. Lukas Schleimer (50.) sorgte mit seinem Schuss sogar für ein wenig Beschäftigung bei Holstein-Keeper Timon Weiner. Der eingewechselte Kieler Nicolai Remberg nahm Erik Wekesser energisch den Ball ab und markierte noch das 4:0 (79.).

